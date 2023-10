Équipe de France, OGC Nice : Todibo sort du silence, Atal visé pour apologie du terrorisme

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

C'était samedi dernier. Youcef Atal, sur les réseaux sociaux via son propre compte Instagram, avait relayé la vidéo d'un prédicateur palestinien demandant à Dieu "d'envoyer un jour noir sur les Juifs." Le message, rapidement retiré par le joueur, a aussitôt crée le malaise, en plein conflit israélo-palestinien. Le lendemain, dimanche, Atal présentait ses excuses, ce qui ne va pas l'empêcher d'être confronté à la justice.

Enquête ouverte pour Atal

Car on l'a appris il y a quelques minutes : le parquet de Nice a ainsi annoncé l'ouverture d'une enquête. « Saisi ce jour dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale par M. le préfet des Alpes-Maritimes et par M. le maire de Nice de faits susceptibles d'être imputés à M. Youcef ATAL, joueur professionnel de l'équipe de football de l'OGC Nice, en lien avec la diffusion la semaine dernière de messages sur les réseaux sociaux, le parquet de Nice ouvre une enquête préliminaire des chefs d'apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée, précise le communiqué. Cette enquête est confiée au service de police judiciaire de Nice."

Jean-Clair Todibo, également dans la tourmente pour avoir rigolé lors de la minute de silence accordée en hommage aux victimes du conflit israélo-palestinien avant Pays-Bas - France (1-2), est sorti du silence sur cette polémique en conférence de presse. "J'ai tenu à m'exprimer par rapport à l'ampleur que la situation prend. L'interprétation de la situation est assez folle. Je ne pense pas être un garçon irrespectueux vis à vis de ces choses-là. J'ai eu un rire nerveux mais en aucun cas je me moquais de la situation actuelle. Le contexte était assez particulier, dans les tribunes on était au milieu des supporters adverses. Certains ont fait certaines blagues et j'ai eu un rire nerveux. En aucun cas je me moquais de la situation. Je suis touché car ça entâche l'éducation que ma mère m'a donnée. Il faut savoir que ma mère travaille à l'éducation nationale, ça aurait pu lui arriver."

