OL : Botafogo qui bat le PSG, Textor est aux anges !

Le PSG s’est incliné cette nuit face à Botafogo (0-1) à Los Angeles pour son deuxième match en Coupe du monde des Clubs, pour le plus grand bonheur de John Textor, le président de l’OL et du club brésilien…

Le PSG est tombé sur un os cette nuit. Egal à lui-même contre l’Atlético de Madrid (4-0) dimanche dernier, Paris a vécu une soirée bien plus difficile cette nuit contre Botafogo (0-1) au Rose Bowl de Pasadena. Après avoir battu les Seattle Sounders (2-1), le club brésilien de John Textor s’est imposé grâce à un but d’Igor Jesus, dont la frappe déviée par Willian Pacho a surpris Gianluigi Donnarumma (1-0, 36e). Avant l’ouverture du score, l’équipe de Luis Enrique a dominé mais sans concrétiser. Et en deuxième mi-temps, le PSG a réagi mais il s’est cassé les dents sur la solide défense de Botafogo, sans jamais parvenir à tromper la vigilance de John Victor.

« Cette soirée était spéciale »

Après sa victoire, Botafogo est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, alors que Paris devra gagner contre Seattle ce lundi pour franchir le premier tour. « Je crois que c’est peut-être la meilleure équipe qu’on a affrontée cette saison », a commenté Luis Enrique. De son côté, John Textor était tout sourire au micro du diffuseur, DAZN. « Gagner ce match, ça veut dire beaucoup pour nous, a confié l’Américain. Nous avons joué avec notre cœur. Ça ressemble à la finale de Libertadores (gagnée contre l’Atlético Mineiro en 2024), nous étions à 10 contre 11, nous n’aurions pas dû gagner ce match mais ces gars ont trouvé le chemin. Ce n’est pas ma plus grande victoire dans le football, l’Amérique du Sud est importante, la Copa Libertadores est incroyable, c’est le SuperBowl d’Amérique du Sud. Mais cette soirée était spéciale parce qu’on n’a pas souvent l’occasion de jouer hors du Brésil et d’affronter les meilleures équipes du monde. » Et encore moins de les battre…