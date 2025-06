OL : Daniel Congré va mieux, il rétablit la vérité sur son accident

Le coordinateur sportif de l’OL, Daniel Congré, a donné sa version des faits sur l’accident dont il a été victime. Et rassuré tout son monde.

La révélation, hier, de l’hospitalisation en urgence de Daniel Congré lundi pour un coup de couteau porté au niveau du cœur a surpris le monde du football. Surtout que le Parquet de Montpellier, saisi de l’affaire, parlait d’une tentative de suicide. Le coordinateur sportif de l’OL, qui profitait de quelques jours de repos chez lui, à Pérols, dans l’Hérault, a-t-il réellement voulu mettre fin à ses jours ? Et si oui, pourquoi ? Ce sont deux grandes questions qui agitaient pas seulement les supporters lyonnais mais aussi ceux de Toulouse, Dijon et Montpellier, où l’ancien défenseur est passé du temps de sa carrière.

« J’ai été victime d’un accident domestique »

Dans L’Equipe, ce mercredi soir, l’ancien défenseur a expliqué qu’il n’avait pas tenté de mettre fin à ses jours. « Merci à tous pour vos chaleureux messages de ces derniers jours, a-t-il glissé. Aujourd’hui, je veux vous rassurer, et rétablir les faits de manière ferme et précise, afin de couper court à un certain nombre de fausses rumeurs. J’ai été victime d’un accident domestique, survenu alors que j’étais en famille. Cela aurait pu être plus sérieux, mais c’est heureusement sans conséquence. Cet épisode ne sera bientôt plus qu’un lointain et mauvais souvenir pour mes proches et moi-même. Le dirigeant de 40 ans va se reposer en famille, avant de reprendre son poste à l’OL dès que sa santé le lui permettra.