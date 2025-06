OL, Equipe de France : Cherki grand gagnant de France-Espagne, Textor se frotte les mains !

Impressionnant lors de son entrée en jeu contre l’Espagne hier, Rayan Cherki a montré qu’il pouvait avoir un réel impact sur l’équipe de France.

L’Espagne a logiquement battu l’équipe de France hier soir en demi-finales de la Ligue des Nations (5-4). Plusieurs tricolores ont été très loin du niveau attendu. Au nombre d’occasions, il y a sans doute eu égalité mais la Roja a été remarquable d’efficacité devant les buts quand Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ou Désiré Doué ont manqué de grosses occasions. L’Espagne a marqué par Williams (22e), Merino (25e), Yamal (54e s.p., 67e) et Pedri (55e). La France par Mbappé (59e s.p.), Cherki (79e) d’un sublime enchaînement contrôle-volée du gauche de 20 mètres, Vivian c.s.c. (84e) et Randal Kolo Muani (94e), sur un caviar de Cherki.

Les enchères devraient monter

Alors que les Bleus étaient menés 5-1, et en plein naufrage, c’est l’entrée en jeu de Rayan Cherki qui a réveillé la France et lui a permis de revenir à un but de l’Espagne. Clairement, le joueur de l’OL a impressionné. Avec un but (et quel but) et une passe décisive, il a été LA grande satisfaction de la soirée côté Bleus, à Stuttgart. Une très belle première, qui fait de lui le premier joueur tricolore à avoir été buteur et passeur pour sa première sélection depuis Marvin Martin en 2011. Une autre carrière que celle de l’ancien sochalien est promise à Cherki, sollicité par Manchester City. Après sa performance, les enchères pourraient monter. Une très bonne nouvelle pour l’OL et John Textor, alors que City a déjà proposé 22,5 millions d’euros pour le joueur, qui pourrait bien débuter lundi face à l’Allemagne.