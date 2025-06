OL – EXCLU Mercato : Rémy Descamps est sur le marché, son agent confirme !

Alors qu’on évoque actuellement un chassé-croisé Lucas Perri – Matt Turner (Nottingham) sur le marché d’été de l’OL, Rémy Descamps – l’actuel N°2 des Gones – envisage bel et bien un départ.

Arrivé l’été dernier pour occuper le poste de doublure de Lucas Perri et acter la mise à l’écart d’Anthony Lopes, Rémy Descamps (28 ans) n’a disputé que trois rencontres toutes compétitions confondues cette saison à l’OL. Forcément, alors que beaucoup de mouvements vont intervenir dans les buts cet été avec six gardiens professionnels sous contrat (plus l’arrivée probable de Matt Turner en provenance de Nottingham Forest), le cas de l’ancien portier du FC Nantes est au centre des débats.

« Descamps ? Il a besoin de jouer »

Dans notre Talkshow spécial Mercato autour de l’OL, Christophe Mongai, le CEO du groupe USM qui gère notamment la carrière de Rémy Descamps, a clarifié la situation de son poulain : « J’ai parlé avec le club de Rémy. Ils ne m’ont pas dit qu’ils voulaient s’en séparer. Loin de là. Ils m’ont dit qu’ils étaient contents de ce qu’il avait fait sur les matchs qu’il a joué et de son état d’esprit irréprochable tout au long de la saison. Après, un peu comme Matt Turner, il arrive à un âge (28 ans) où il a besoin de jouer. Je pense qu’il faut qu’il joue maintenant ».

Selon son agent, la tendance serait donc bel et bien à un départ du natif de Marcq-en-Barœul : « C’est un gardien moderne, qui fait 1m95, qui a un bon jeu au pied, qui prend de la place et va vite au sol. Je pense que c’est important pour sa progression qu’il joue en Ligue 1. Il a tout ce qu’il faut pour. Il est arrivé libre l’an passé donc il faut voir comment le dossier sera traité (…) Je pense que le moment est venu pour lui de jouer et d’être numéro 1 dans un club correct en France ou ailleurs en Europe ».

Patouillet plutôt vers un départ ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Lyon, Rémy Descamps est donc bel et bien en quête d’un nouveau challenge. Outre le cas du très sollicité Lucas Perri, qui plait en Italie (Milan AC, AS Rome) ou encore Angleterre (Newcastle), l’OL va aussi devoir mener une réflexion autour de l’avenir de Mathieu Patouillet, de retour de prêt après deux saisons à Sochaux (N1) et qui n’a plus qu’un an de contrat. Alors qu’il parait aujourd’hui difficile pour Lyon de lui garantir la place de N°2, l’option d’une vente sèche dès cet été est sur la table … Tout comme celle d’une prolongation assortie d’un prêt en Ligue 2 où plusieurs écuries, dont le Red Star, ont un œil sur lui.