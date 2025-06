OL : grande nouvelle pour Textor et Lyon avant la DNCG !

À deux jours du passage crucial de l’Olympique Lyonnais devant la DNCG, une éclaircie apparaît dans le ciel financier du club.

L’OL marque des points en vue de son grand oral. Selon L’Équipe, John Textor, propriétaire de l’OL via Eagle Football, a finalisé la vente de sa participation dans le club anglais de Crystal Palace. Un accord conclu avec Robert Johnson, milliardaire américain et propriétaire des Jets de New York, pour un montant estimé à un peu plus de 200 millions d’euros.

Longtemps en discussions, cette cession des 45% détenus par Textor à Londres marque une étape importante pour le businessman américain. Johnson, 78 ans, ancien ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, devrait officialiser son arrivée au capital de Palace dans les prochaines heures. La finalisation de l’opération reste soumise à l’approbation des instances du football anglais.

Quelles retombées pour l’OL ?

Si cette nouvelle arrive sans doute trop tard pour être intégrée dans le dossier lyonnais présenté mardi à Paris devant la DNCG, elle offre des perspectives rassurantes pour l’avenir. Difficile de savoir à ce stade quelle part de cette manne sera directement injectée dans les finances de l’OL, mais cette vente pourrait renforcer à court terme la solidité du projet porté par Textor, et sécuriser le soutien économique du groupe Eagle Football.

Côté Crystal Palace, la vente pourrait également être perçue comme une libération : le club londonien, engagé en Ligue Europa la saison prochaine, pourra désormais aligner son équipe sans contrainte de conflits d’intérêts liés à une autre formation européenne – en l’occurrence, l’OL. Un dossier de longue haleine qui, même s’il n’efface pas les incertitudes immédiates liées à la DNCG, redonne un peu d’air à Textor et à l’Olympique Lyonnais à l’aube d’un été décisif.