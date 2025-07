John Textor est toujours rancunier envers la DNCG, et l’a une nouvelle fois fait savoir à travers… une story Instagram.

S’il n’est désormais plus président de l’OL, John Textor est toujours aussi direct dans sa communication, et n’a pas mâché ses mots après le mercato réussi de Botafogo, club qu’il possède via Eagle. En story Instagram, l’homme d’affaires américain s’est félicité de pouvoir « Conquérir des trophées et recruter sans menottes, c’est un vrai plaisir », avant d’ajouter : « quel plaisir de diriger un club sans l’interférence d’un agenda politique ». Des piques à peine voilées à l’égard du football français.

John Textor ne digère pas les décisions de la DNCG

S’il ne les cite pas nommément, ses attaques semblent clairement viser la DNCG, dont les restrictions ont pesé lourdement sur l’Olympique Lyonnais ces derniers mois. Rétrogradé en Ligue 2 par décision administrative avant d’être repêché en appel, l’OL reste sous surveillance financière stricte, avec encadrement de la masse salariale et des transferts. Alors que d’autres dirigeants comme Michele Kang et Michael Gerlinger ont su rassurer les instances, Textor, lui, continue de dénoncer les freins systémiques du football hexagonal.