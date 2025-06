OL : les supporters se révoltent… pendant que John Textor fait une grosse annonce !

ASSE • ...

Alors qu’un accord entre le RC Lens et Lucas Stassin (20 ans) a été annoncé, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne seraient de plus en plus gourmands au niveau du prix de vente de l’attaquant belge. 🟥 Rumeur Le feuilleton Stassin repart de plus belle au mercatoAbsent à la reprise de l’entraînement de l’AS Saint-Étienne il […]