OL : les ultras ont rendu hommage à Lacombe, Textor annonce un mémorial

Deux jours après son décès, les ultras de l’OL ont déployé des banderoles au Groupama Stadium pour rendre hommage à l’ancien attaquant et dirigeant Bernard Lacombe.

Ce jeudi, Le Monde a consacré son article quotidien dédié à une personnalité disparue à Bernard Lacombe. C’est dire combien l’ancien attaquant et dirigeant a pensé dans le paysage footballistique français car il est très rare que le quotidien s’attarde sur des sportifs. Deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue 1 avec 255 réalisations inscrites sous les maillots de l’OL, de l’ASSE et des Girondins de Bordeaux, ce pur Lyonnais a aussi marqué les Bleus puisqu’il était de la première équipe ayant soulevé un trophée, l’Euro 84. Et puis, il y a eu cet après-carrière très réussi comme dirigeant de l’OL. Aux côtés de Jean-Michel Aulas, comme entraîneur, directeur sportif ou éminence grise, il a permis au club rhodanien de remporter sept trophées consécutifs et de s’installer dans le gotha national.

« Merci M. Lacombe, éternel lyonnais »

Sa disparition a provoqué une vive émotion dans le football français, et notamment à Lyon, évidemment. Les ultras de l’OL ont appelé à un rassemblement ce jeudi au Groupama Stadium pour lui rendre hommage. Jean-Michel Aulas a participé à la manifestation, qui a réuni environ 400 supporters. Deux banderoles ont été déployées à cette occasion, sur lesquelles on pouvait lire : « Légende lyonnais éternelle, adieu monsieur Lacombe » et « Merci M. Lacombe, éternel lyonnais ». Après Jean-Michel Aulas, qui a demandé à ce que la fresque de son ami soit dessinée sur un mur du stade, John Textor a promis un lieu à la mémoire de l’ancien attaquant dans le stade.

Ces annonces ne sont sans doute que le début d’autres hommages pour Bernard Lacombe car, vu ce qu’il a accompli dans le club de sa ville, il mériterait assurément une statue ou une tribune à son nom…