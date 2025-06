OL Mercato : accord total pour Cherki à Manchester City, un Citizen va aller à Lyon !

Un accord total aurait été trouvé entre l’OL et Manchester City pour le transfert de Rayan Cherki chez les Skyblues.

🟩 Accord trouvé

Rayan Cherki à Manchester City, ce serait fait ! Annoncé ce lundi par L’Équipe et le journaliste italien, Fabrizio Romano, le milieu offensif des Gones devrait bien rejoindre les Citizens. L’Olympique Lyonnais et Manchester City seraient parvenus à un accord total pour le transfert du néo-international français contre 40,5 millions d’euros plus 2 millions d’euros bonus.

Manchester City va prêter un joueur à l’OL en contrepartie

Et ce n’est pas tout ce que devrait rapporter le transfert de Rayan Cherki à Lyon. Et pour cause, le club rhodanien aurait aussi inclus 15% sur la plus-value en cas de revente, tandis qu’un joueur de Manchester City devrait arriver cet été à l’Olympique Lyonnais en contrepartie. L’identité de ce joueur n’est pour le moment pas déterminée. De son côté, Rayan Cherki devrait jouer la Coupe du monde des Clubs avec les Skyblues dès la semaine prochaine.

Le coup d’oeil de But FC

Rayan Cherki fait un très bon choix de carrière en rejoignant Manchester City où il sera sous la houlette de Pep Guardiola et va rapporter très gros à son club formateur, et possiblement le sauver d’une rétrogradation administrative en Ligue 2.