OL Mercato : après Cherki, un nouveau miracle à Lyon ! 

Mis sur la touche par Fonseca, le milieu défensif belge Orel Mangala (OL, 27 ans) serait en route pour la Fiorentina sur ce mercato estival.

🟥 Rumeur

Avant son passage très attendu devant la DNCG le 24 juin, l’OL cumule les bons points. Après avoir vendu cher Rayan Cherki à Manchester City, le club rhodanien pourrait enfin se débarrasser d’Orel Mangala.

Recruté lors du mercato d’hiver 2024 dans le cadre des premiers échanges entre l’OL et Nottingham Forest, le milieu défensif ans n’aura jamais vraiment convaincu entre Rhône et Saône. Un an à peine après son arrivée pour 30 millions d’euros, l’international belge est déjà poussé vers la sortie. Et le constat est clair : ni Lyon, ni Paulo Fonseca ne comptent sur lui.

Mangala vers la Fiorentina ?

Une porte pourrait bien s’ouvrir en Italie, là où le nom de Mangala circulait déjà l’été dernier. La Fiorentina, qui s’était intéressée à lui avant son transfert à l’OL, n’a visiblement pas rangé le dossier au placard. Selon les informations du média italien Transferfeed, la Viola serait revenue à la charge et souhaiterait trouver rapidement un accord avec John Textor. Une information confirmée par le média belge Footnews.be, qui précise que le joueur est déjà séduit par l’idée de rejoindre la Serie A.

Pour Mangala, le timing est crucial : à moins d’un an de la Coupe du Monde 2026, il sait qu’il lui faut du temps de jeu et de la régularité s’il veut espérer intégrer une sélection belge très concurrentielle dans l’entrejeu (Tielemans, Onana, Raskin, Vermeeren, Lavia…). Le temps presse pour lui.

Déjà prêté à Everton à l’été 2024 dans l’espoir d’un rebond rapide en Premier League, Mangala a vu sa progression brutalement stoppée. En début d’année 2025, face à Brighton, il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Une blessure sérieuse qui a contraint les Toffees à rompre son prêt, le renvoyant prématurément dans le Rhône. Pour en repartir dès cet été en Toscane ?

« Le coup d’œil de But FC »

« Avant son passage très attendu devant la DNCG, l’OL a tout intérêt de dégraisser le plus possible et le départ d’Orel Mangala vers la Fiorentina serait une excellente chose pour prouver au gendarme financier du football français que tout est en ordre de marche pour un business plan plus sain prochaine. »