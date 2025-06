OL Mercato : Botafogo fonce sur le nouvel Almada… promis à Lyon en 2026 ?

Selon la presse sud-américaine, Botafogo est proche de recruter la pépite du Velez Sarsfield Alvaro Montoro (18 ans) et de lui promettre un avenir à l’OL.

Si l’OL ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait et attend patiemment de pouvoir passer devant la DNCG le 24 juin pour connaître ses possibilités de recrutement, cela n’empêche pas John Textor d’avancer du côté du Mercato… de Botafogo. Et l’Américain entend poursuivre sur sa politique de multipropriété, en utilisant le club lyonnais pour attirer les meilleurs joueurs du continent dans son club au Brésil.

Montoro (Velez) à Botafogo avant l’OL

Quelques mois après avoir fait signer le prometteur défenseur Jair Cunha (20 ans), attendu à l’Olympique Lyonnais en janvier 2025 si tout se passe comme prévu, John Textor plancherait sur un nouveau coup « à la Thiago Almada » du côté du Velez Sarsfield (D1 argentine) : Alvaro Montoro (18 ans). Selon TyC Sports, le jeune milieu de terrain a été mis en vente par son club à six mois de la fin de son contrat (31 décembre 2025) et Botafogo serait le principal club intéressé avec un nouveau contrat à tiroir lui permettant d’accéder à l’Europe d’ici un an au plus tard.

D’après Globo Esporte, Botafogo – qui offre 8 M$ et un plan sur deux clubs – serait aujourd’hui largement en pole pour recruter Montoro malgré la forte concurrence européenne sur le dossier (Naples, Borussia Dortmund, Benfica, Wolverhampton). Rappelons qu’avec la probable vente de Thiago Almada (qui appartient toujours au club brésilien même si ses droits économiques sont à Lyon) en plus de celle de Rayan Cherki, l’OL va devoir se trouver un autre maître à jouer cet été…