OL Mercato : ça chauffe chez les gardiens !

Des changements pourraient intervenir cet été à l’OL du côté de ses gardiens de but…

Sous la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 de la part de la DNCG, l’Olympique Lyonnais va devoir se séparer de ses meilleurs éléments cet été. Rayan Cherki, Malick Fofana, ou encore Lucas Perri, qui font partie des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif de Paulo Fonseca, pourraient ainsi être vendus par le club rhodanien.

Descamps poussé vers la sortie ?

Concernant Lucas Perri, l’Olympique Lyonnais aurait fixé son prix de départ à 30 millions d’euros, selon les informations du média brésilien Trivela. Et pour leur portier brésilien, les dirigeants lyonnais auraient d’ores et déjà reçu deux offres en provenance de Premier League et de Serie A, par Newcastle et l’AS Roma. L’OL n’a pas donné suite et pourrait pêtre attaqué sur un autre de ses gardiens, le jeune et prometteur Mathieu Patouillet. Le Red Star et Rodez auraient le jeune portier dans leur viseur et selon Mohamed Toubache-Ter, l’OL joue la montre. « L’OL attend de voir ce qui va se passer avec Perri », révèle en effet l’insider. Qui ajoute que « Descamps n’a pas du tout convaincu les décideurs lyonnais ». Arrivé de Nantes l’été dernier, Rémy Descamps, doublure de Perri cette saison, pourrait donc être invité à refaire ses valises. A suivre…