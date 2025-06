OL Mercato : Cherki fait une mise au point sur son avenir et la rumeur Manchester City

Annoncé vers Manchester City ces derniers jours, le milieu offensif de l’OL, Rayan Cherki, s’est exprimé sur son avenir en conférence de presse et dans une interview accordée à L’Équipe.

Comme il l’a annoncé après le dernier match de la saison face au SCO d’Angers (2-0), Rayan Cherki va quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Et le milieu offensif des Gones semble se diriger vers Manchester City. Selon les journalistes italiens, Fabrizio Romano et Nicolo Schira, un accord tripartite serait attendu cette semaine.

« Toutes les pistes sont crédibles »

Présent ce lundi en conférence de presse avec l’équipe de France, Rayan Cherki a été interrogé sur son avenir et ce possible départ à Manchester City. « Toutes les pistes sont crédibles. Mais là, il y a deux matchs importants avec l’équipe de France. Quand il faudra se poser la question, je me la poserai. Ça ne pollue absolument pas mon début de stage, je suis là pour profiter. Je ne regarde pas ce qu’il se passe ailleurs. Je suis impatient de jouer avec mes partenaires. Tout le reste n’est que futilité », a répondu le joueur de 21 ans, qui pourrait connaître sa première sélection avec les Bleus lors du Final Four de la Ligue des Nations.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, et qui a été publié juste avant cette conférence de presse par le quotidien sportif, Rayan Cherki s’était aussi exprimé sur son mercato à venir. « Personne ne décidera pour moi comment, pourquoi, où. Je ne veux pas subir. Il y a beaucoup de joueurs qui subissent, mais le temps passe vite. J’espère que, dans dix ou quinze ans, je pourrai me dire que je suis fier de moi et de mes choix. (…) Je suis prêt pour n’importe quel système. Je travaille tous les jours, physiquement et mentalement, pour être prêt. J’essaie surtout de choisir la meilleure option pour moi, pour m’épanouir en tant qu’homme et footballeur. On doit me parler football. Du football, et encore du football. Tout simplement. »