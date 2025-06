OL Mercato : combien vaut réellement Rayan Cherki sur le marché ?

Avant même l’ouverture du Mercato au 1er juin, l’Olympique Lyonnais (OL) a déjà refusé des propositions à 22,5 M€ pour Rayan Cherki. Mais quelle est la valeur réelle du néo-international tricolore ?

Ce sera sans doute le gros dossier du premier Mercato de l’été à l’OL : désireux de profiter de la période d’ouverture anticipée pour la Coupe du Monde des Clubs, les Gones vont chercher à vendre Rayan Cherki au plus vite afin d’arriver avec des liquidités fraîches devant la DNCG. Mais combien sera-t-il possible de tirer du néo international tricolore ? A priori plus que les 22,5 M€ de sa clause de l’hiver.

« A 40 M€, c’est bradé »

En effet, si la proximité de la fin de contrat de Cherki (2026) bride forcément l’OL dans ses exigence, l’idée serait quand même de récupérer aux alentours de 40 M€ sur le maître à jouer des Gones. Une somme que l’agent de joueur Frédéric Guerra, invité de notre Talkshow OL, ne comprend pas : « A 40 M€, c’est bradé mais c’est le prix de l’erreur dans le football… et elle est chère (…) Rayan est à l’Olympique Lyonnais et toute l’Europe connait la situation du club. Avant le 24 juin, 40 M€ c’est beaucoup d’argent. S’ils passent le cap de la DNCG avec Rayan Cherki, il a un tout autre prix après. Ce n’est plus du tout pareil… »

Notons que sur les sites de cotation de joueurs, on arrive aussi à des résultats très disparates pour Cherki. Ainsi, du côté de Transfermarkt, le joueur de 21 ans est le mieux valorisé de l’effectif rhodanien à un prix estimé à 35 M€ alors que l’outil du CIES (Observatoire du football), ne le place que derrière Malick Fofana avec une cote inférieure à 34 M€. Pour l’heure, les premières propositions qui arrivent peinent à atteindre les 25 M€. En espérant que Manchester City, qui semble avoir un temps d’avance, se montre généreux…