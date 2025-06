OL Mercato : Danilo, un dossier complexe en quatre questions

C’est la rumeur de ces derniers jours : le brésilien Danilo (Nottingham Forest, 24 ans) se rapprocherait de l’OL pour un transfert dépassant les 20 M€. On vous explique tous les tenants et aboutissants du dossier.

Danilo, un deal proche d’être réalisé à l’OL vraiment ?

🟨 Négociation en cours

Il n’y a pas de fumée sans feu. Révélée par Fabrizio Romano le 3 juin et confirmée par la presse brésilienne, la piste Danilo dos Santos de Oliveira (Nottingham Forest, 24 ans) est décrite comme proche d’être finalisée pour un montant compris entre 23,8 et 25 M€. Pour autant, et on insiste là-dessus, le dossier est encore loin d’être bouclé. La première raison étant que l’Olympique Lyonnais ne peut réaliser de Mercato pour l’instant. En effet, comme il nous l’a encore été confirmé, la sanction de la DNCG est toujours active : le club est toujours interdit de recrutement à titre onéreux. L’OL a même déjà coché la date clé du dossier dans son calendrier : son passage à la Ligue le 24 juin prochain. D’ici là, il est possible de trouver des accords sous-jacents avec des joueurs mais pour entériner leur venue en France, il faudra patienter.

Le dossier Danilo est également lié à la finalisation dans l’autre sens du transfert de plusieurs éléments de Botafogo (Igor Jesus, Jair Cunha, Cuiabano) vers Nottingham Forest. Dans les transferts de flux financiers entre Eagle et NF Football Investments Limited, le groupe du milliardaire grec Evangelos Marinakis, ces dossiers sont un préalable nécessaire à la venue de Danilo à Lyon. Enfin, et c’est un point à ne pas négliger (même si la venue de Danilo peut se faire par anticipation d’autres mouvements), il faudra que ce deal se fasse dans le contrôle de la masse salariale. Face à la DNCG, l’Olympique Lyonnais a prévu de s’engager à baisser significativement sur ce point. Même si Danilo a actuellement un salaire bien en dessous de Rayan Cherki (152 000€ brut par mois contre 330 000€ brut par mois pour le néo international tricolore), le départ du néo international tricolore ne sera pas une condition suffisante pour rentrer dans les clous. L’OL pourrait être amené à régler plusieurs départs en amont.

Lyon a-t-il vraiment les moyens de se l’offrir ?

Du côté des supporters de l’OL, on ne comprend aujourd’hui plus grand-chose : le club est lourdement endetté, est encore sous le coup d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 et interdit de recrutement à titre onéreux mais il pourrait donc s’offrir un joueur à 25 M€ ? Est-ce la vente de Rayan Cherki (probablement à Manchester City) qui permettra ce deal ? La réalité est en fait plus complexe et nécessite de comprendre le mécanisme de « pot commun » mis en place au niveau d’Eagle Football et de sa Holdings.

Lorsqu’il part dans une négociation impliquant plusieurs millions d’euros, John Textor joue sur les vases communicants entre ses clubs. C’était déjà le cas l’hiver dernier avec le Zenith Saint-Pétersbourg, qui payait cash le transfert de Luiz Henrique (33 M€) – dont l’argent est censé revenir à l’OL – mais qui en contrepartie voyait Botafogo lui récupérer deux joueurs (Arthur pour 10 M€ payable en plusieurs fois) et Wendel (qui était censé arriver en juin à l’issue de son prêt au Sporting mais dont le deal a finalement capoté).

Avec Nottingham Forest et son boss Evangelos Marinakis, on s’achemine – si l’accord se fait – sur le même type de deal : le club anglais paie cash le transfert de trois joueurs (Igor Jesus, Jair Cunha, Cuiabano) pour une certaine somme (on parle de 35 M€, à confirmer) et l’OL paie en quatre tranches en retour la venue de Danilo. A très court terme, cela injecte de l’argent frais et immédiat dans la Holdings (la vente de Jesus reviendrait alors à l’OL) mais, en contrepartie, on viendrait encore à gonfler la dette sur les contrats joueurs (160 M€ sur le dernier rapport financier).

Que vaut-il réellement sportivement ?

Sortant d’une saison compliquée avec une grave fracture de la cheville en août et une reprise progressive depuis le début d’année 2025 (seulement 13 matchs joués toutes compétitions confondues cette saison), Danilo demeure un profil de milieu défensif très intéressant. Œil de l’OL au Brésil durant de longues années, Marcelo Djian a disserté dans notre dernier talkshow sur le profil du natif de Salvador : « Je suivais Danilo à Palmeiras. Là-bas, il a fait un très bon début de carrière. Son principal défaut ? Il n’a pas un gros démarrage sur les 3-5 premiers mètres mais il compense ce manque de vitesse par son gros volume de jeu. Il court partout. On a parfois l’impression qu’il court pour deux ou trois. C’est un joueur très fort dans son travail défensif mais qui sait aussi partir à l’attaque. C’est un joueur moderne, qui gère les deux volets. Au-delà de ça, c’est un garçon qui a une très bonne mentalité. Si effectivement il arrive à l’OL, je pense qu’il pourra bien aider le club ».

Fort de 141 matchs (12 buts, 9 passes décisives) avec Palmeiras au Brésil, Danilo a convaincu Nottingham Forest de le prendre pour 20 M€ à seulement 21 ans en janvier 2023. Derrière, les 18 premiers mois anglais furent plutôt bons (49 matchs, 6 buts, 4 passes décisives) avant que sa grave blessure ne le freine. Dépeint comme un profil « à la Casemiro » capable d’un gros abattage mais aussi très sanguin (28 cartons jaunes, 2 rouges), Danilo présente également l’avantage de pouvoir dépanner dans les couloirs, plutôt à gauche. Appelé sans jamais disputer la moindre minute en U20, U23 et même avec le Brésil A, il n’a pas encore disputé le moindre match sous le maillot auriverde. Pour une analyse plus poussée avec des statistiques à l’appui, nous vous invitons à regarder cette excellente vidéo du Onze Lyonnais :

Est-ce un besoin de Paulo Fonseca ?

Si la priorité de Lyon cet été est bien évidemment de reconstruire son couloir gauche avec le départ quasiment acté de Nicolas Tagliafico et la vente espérée de Malick Fofana pour renflouer les caisses, le milieu va aussi s’avérer être un gros chantier. Malgré les retours de prêt d’Eliaquim Mangala (Everton), blessé en début de saison, et de Mahamadou Diawara (Le Havre), une révolution de palais se prépare dans le cœur du jeu : Nemanja Matic et Jordan Veretout devraient quitter le club et Corentin Tolisso, qui dispose d’un gros salaire mais demeure dans les plans, est susceptible de partir en cas de belle offre. Paulo Fonseca cherche donc un élément « impactant » compatible à Tanner Tessmann dans le cœur du jeu et Danilo a évidemment ce profil par son gros volume de jeu.

On peut quand même légitimement s’étonner que de gros moyens soient déployés sur ce poste quand on sait que l’avenir de Thiago Almada n’est pas encore réglé et qu’il pourrait manquer un créatif à Lyon mais on se retrouve aussi sur un dossier gérer un cran au-dessus du sportif et du recrutement, dans un deal directement négocié entre John Textor et Evangelos Marinakis, dépassant donc largement le simple cadre sportif. Notons que l’OL – qui ne dispose actuellement que de trois joueurs extracommunautaires sous contrat (Abner, Tessmann et Adryelson, qu’on annonce sur le départ pour Santos) -peut bien évidemment se permettre le recrutement d’un joueur brésilien supplémentaire.