OL Mercato : Descamps poussé vers la sortie ?

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Nantes, Rémy Descamps n’aurait pas convaincu le staff et les dirigeants de l’OL. Il pourrait partir malgré ses deux années de contrat.

🟧 Piste crédible

Ce jeudi soir, Mohamed Toubache-Ter a fait une révélation sur l’avenir de Rémy Descamps via celui d’un autre gardien : « Le Red Star et Rodez ont dans leur viseur un gardien lyonnais en la personne de Mathieu Patouillet. Cependant, Lyon attend de voir ce qui va se passer avec Perri. Descamps n’a pas du tout convaincu les décideurs lyonnais ». Recruté l’été dernier à Nantes, Rémy Descamps a joué trois matches lors de la saison écoulée avec les Gones (victoire contre Feignies en Coupe de France, nul face à Hoffenheim en Europa League et défaite dans le derby à Saint-Etienne en Ligue 1).

Il n’aurait pas convaincu Fonseca et son staff

Plus que ses prestations en match officiel, c’est davantage la qualité de ses entraînements qui a dû conduire à cette réflexion de la direction lyonnaise concernant son avenir. L’ancien Nantais est encore sous contrat pour deux saisons avec les Gones. Mais si Paulo Fonseca et son staff n’ont plus confiance en lui, un départ semble inéluctable. Surtout si, en plus, Lucas Perri est transféré par une direction lyonnaise ayant besoin d’argent pour passer sans encombre l’obstacle de la DNCG.

Après deux années à Charleroi et trois au FC Nantes suite à sa formation au PSG, Rémy Descamps pourrait être amené à se trouver un nouveau challenge.

« Le coup d’œil de But FC »

« Son recrutement l’été dernier avait surpris car Rémy Descamps ne semble pas taillé pour un club aux ambitions de l’OL. Il n’est donc pas étonnant que la direction lyonnaise se pose la question d’un départ dès cet été. Mais vu que les finances ne sont pas dans le vert, recruter un gardien remplaçant ne doit pas être une priorité pour John Textor et les autres dirigeants. »