OL Mercato : destination inattendue pour Lacazette ? 

Sur le départ de l’Olympique Lyonnais, en raison de son salaire élevé, Alexandre Lacazette pourrait prendre une destination exotique au mercato estival.

Alexandre Lacazette a vécu une dernière saison tourmentée à l’OL. Après avoir réussi sur le gong à qualifier son équipe pour la coupe d’Europe, le plus gros salaire du club a été cambriolé et va mettre les voiles pour tenter une dernière expérience en, carrière.

MLS ou Arabie Saoudite pour Lacazette ?

Si, pour l’heure, le buteur de 34 ans garde le secret sur son choix final, on sait que les courtisans se bousculent au portillon. Notamment dans des championnats dits secondaires et loin de la France. « La MLS & l’Arabie Saoudite font les yeux doux pour s’attirer cet attaquant talentueux et incompris qu’est Alexandre Lacazette, souffle Mohamed Toubache-Ter sur X. À bon entendeur, Didier Deschamps !! »

« Le coup d’œil de But FC »

« À 34 ans, et après une carrière rondement menée, Alexandre Lacazette n’a plus rien à prouver à qui que ce soit et serait bien inspiré de finir sur une note dans un championnat où il aurait le niveau tout en enrichissant son compte personnel. On aurait une petite préférence pour la MLS, où il pourrait croiser un certain Lionel Messi… »