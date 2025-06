OL Mercato – EXCLU Les 9 bons plans de Marcelo dans le Brasileiro

Dans notre dernier talkshow OL, Marcelo Djian, l’œil mythique des Gones au Brésil, nous a dévoilé ses bons plans au sein du championnat local. Présentation des 9 joueurs qu’il verrait bien à Lyon.

Jair Cunha (Botafogo / défenseur central / 20 ans)

S’il est probable que l’ancien défenseur de Santos, recruté pour 12 M€ l’hiver dernier, file entre les doigts de l’OL pour rejoindre Nottingham Forest cet été, Marcelo est réellement un grand fan du profil (18 apparitions depuis son arrivée), qu’il cite comme l’un de ses deux coups de cœur : « J’ai vu quelques-uns de ses matchs. C’est un grand défenseur par la taille (1m98) mais il est également très rapide avec une bonne relance. Pour moi, c’est un joueur complet. Il n’a que 19 ans (20 désormais !) et une grosse marge de progression. Si je suis le directeur sportif ou le président de l’OL, Jair serait ma première option au niveau des défenseurs ».

Luiz Gustavo (Vasco da Gama / défenseur central / 19 ans)

Beaucoup plus tendre que Jair Cunha au plus haut niveau, car tout juste promu en équipe A à Vasco (10 matchs), ce défenseur central gaucher de 19 ans, originaire de Foz do Iguaçu, a tapé dans l’œil de Marcelo par ses belles performances dans le Brasileiro U20. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il n’est même pas encore coté à Transfermarkt !

Kaiki (Cruzeiro / latéral gauche / 22 ans)

Resté proche du Cruzeiro dont il a été le directeur sportif il y a quelques années, Marcelo nous a indiqué ce latéral gauche de 22 ans, international U20 (11 capes) et U23 (2 capes) brésilien, sous contrat jusqu’au 31 décembre 2027 et valorisé à 1,5 M€. Le natif de Betim est un petit format (1m72), un peu moins fort offensivement que les standards habituels du foot brésilien sur ce poste (3 passes décisives, 1 but en 68 matchs depuis ses débuts), mais solide dans l’aspect défensif.

Felipinho (Athletico Paranaense / milieu défensif / 23 ans)

Bien qu’il évolue désormais en Série B, Marcelo Djian nous suggère de garder un œil sur l’ancien joueur de Ponte Preta, à l’Athletico Paranaense depuis février 2024. Un N°6 gaucher polyvalent, capable également d’évoluer arrière gauche, qui peut s’avérer une solution peu onéreuse (valorisé à 800 000€ et sous contrat jusqu’en décembre 2027) en cas d’échec du dossier Danilo. Passé également par la 4ème division avec Sao Raimundo, il compte presque 100 matchs en pro (97) et a marqué trois fois.

Richard Rios (Palmeiras / milieu axial / 25 ans)

C’est le second « coup de cœur » de Marcelo, bien qu’il ne soit pas à la portée de toutes les bourses (valorisé à 15 M€ par Transfermarkt et sous contrat jusqu’en décembre 2028). International A colombien (21 capes, 2 buts), ce N°8 à la carrière essentiellement brésilienne (formé au Flamengo et passé par Guarani avec une pige d’un an au Mexique) a explosé depuis un an au sein du Brasileiro. Cette saison, le natif de Vegachi a disputé 30 rencontres pour 4 buts et 2 passes décisives.

Lucas Ferreira (FC Sao Paulo / ailier droit et gauche / 19 ans)

Très bien implanté dans l’état de Sao Paulo, Marcelo Djian nous a conseillé d’avoir à l’œil ce jeune ailier polyvalent, promu depuis peu après un gros début de saison avec l’équipe U20 du FC Sao Paulo (10 apparitions, 4 buts, 2 passes décisives). S’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets au sein du Brasileiro (11 matchs), on l’a vu en évidence et buteur en Copa Libertadores sur la pelouse des paraguayens du Libertad (2-0). Sous contrat jusqu’en décembre 2029, il n’est – comme Luiz Gustavo – pas encore coté à Transfermarkt.

Erick Pulga (EC Bahia / ailier gauche / 24 ans)

A ne pas confondre avec le chilien du Flamengo (passé par la Fiorentina) Erick Pulgar ! L’ailier gauche de 24 ans a déjà pas mal écumé le football brésilien de l’Atletico-CE son premier club jusqu’à Bahia où il a signé en janvier dernier pour 3 M€. Joueur de poche (1m69), l’enfant de Fortaleza a beaucoup progressé ces deux dernières saisons. Auteur de 22 buts et 3 passes décisives en 51 matchs lorsqu’il évoluait en Série B à Ceara l’an passé, il confirme cette saison (8 buts, 7 passes toutes compétitions confondues) à l’étage du dessus.

Kaio Jorge (Cruzeiro / avant-centre / 23 ans)

Marcelo Djian a aussi un œil sur des profils revanchards en échec en Europe et qui se relancent au Brésil. Kaio Jorge, l’ancien de la Juventus de Turin recruté par le Cruzeiro l’été dernier pour 7,2 M€, est ce genre de profil. Actuellement en grande forme et deuxième meilleur buteur du Brasileiro (8 réalisations en 10 apparitions), il pourrait s’avérer être une bonne doublure à Georges Mikautadze.

Vitor Roque (Palmeiras / avant-centre / 20 ans)

S’il s’est un peu perdu au FC Barcelone et au Bétis Séville, Marcelo continue d’avoir confiance à Vitor Roque, de retour au Brésil en février pour un énorme transfert à 25,5 M€ et qui se refait timidement une santé. Il faut dire que l’œil de l’OL au Brésil le connait très bien pour l’avoir suivi dès les équipes de jeunes au Cruzeiro jusqu’à son éclosion à l’Athletico Paranaense et sa signature en grande pompe au Barça à tout juste 18 ans. Le récupérer au Palmeiras, où il a signé jusqu’au 31 décembre 2029, serait quand même un sacré investissement…