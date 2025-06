OL Mercato : gros coup de froid sur Cristiano Ronaldo à Botafogo !

Selon une source au fonds souverain saoudien, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, 40 ans) a de fortes chances de rejoindre le club d’Al-Hilal…

Cristiano Ronaldo au Mondial des Clubs face à Lionel Messi and Co, le deal est bel et bien en train de se formaliser. Alors qu’AS annonçait il y a quelques jours qu’il était dans le viseur de Pachuca, des Rayados de Monterrey, du Wydad de Casablanca ou encore de l’Espérance de Tunis, CR7 a bel et bien de fortes chances de rester en Arabie saoudite.

« La piste principale est un transfert à Al-Hilal »

Si l’histoire avec Al-Nassr s’est compliqué malgré une saison à 35 réalisations en 41 matchs toutes compétitions confondues, c’est vers le club d’Al-Hilal que l’attaquant de 40 ans devrait se diriger selon une source au sein du fonds public d’investissement saoudien (PIF) qui s’est exprimée à l’AFP : « Il y a une négociation difficile en cours pour convaincre Ronaldo de rester. La piste principale est un transfert à Al-Hilal, avec l’opportunité de disputer la Coupe du monde des clubs ».

De son côté, Fernando Hierro, le directeur sportif d’Al-Nassr n’a pas lâché l’affaire et vise toujours une prolongation comme l’Espagnol l’a reconnu à Fabrizio Romano : « La présence de Cristiano Ronaldo est depuis le début un projet national. C’est un phénomène majeur de l’histoire du football. Il a contribué à la croissance du championnat. Nous sommes en contact pour renouveler son contrat et on espère qu’il continuera avec nous ».

Rappelons également qu’il y a quelques jours une folle rumeur a circulé, annonçant que John Textor avait fait une très belle offre à Cristiano Ronaldo pour le convaincre de rejoindre Botafogo … Avec également la possibilité d’entrer dans le groupe Eagle en qualité d’actionnaire. Une folie qui avait amusé (et aussi un peu agacé !) les fans de l’OL.