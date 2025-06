OL Mercato – INFO BUT! : Cherki, Perri, Matic… le point sur les dossiers chauds

Nous sommes déjà le lundi 9 juin, le passage devant la DNCG est dans 15 jours et on attend toujours d’y voir plus clair sur l’avenir de l’OL. En attendant, ça s’active dans le sens des départs. Point sur les dossiers chauds.

Alors que le premier Mercato « spécial Mondial des clubs » ferme ses portes ce mardi (avec une ouverture du marché plus traditionnel le 16 juin), l’OL n’a toujours pas officialisé ses premières ventes. Depuis la fin du championnat, John Textor a pourtant reçu de nombreuses offres au rabais pour pas mal de joueurs. Toutes refusées jusqu’à présent. A Lyon, hors de question de montrer de signe de faiblesse même si la DNCG approche à grands pas.

En parallèle à ce dégraissage qui n’a pas encore été amorcé, les rumeurs d’arrivées se multiplient. Que ce soit au poste de latéral gauche où il est quasiment acté que Nicolas Tagliafico ne prolongera pas (Firpo, Bakker), dans le cœur du jeu (Danilo) … et même dans les buts (Turner). Toujours interdit de recrutement par le gendarme financier français, l’Olympique Lyonnais ne bougera pas sur ce plan avant le 24 juin. Date de son grand oral à la LFP où l’objectif sera de faire sauter la relégation à titre conservatoire en Ligue 2 mais aussi se limiter, dans le pire des cas, à une sanction encadrant la masse salariale.

Dénouement d’ici à mardi soir pour Cherki

C’est bien évidemment le dossier le plus chaud : Rayan Cherki (21 ans) a donné son aval à Manchester City… qui doit boucler l’opération au plus tard en ce mardi 10 juin s’il veut pouvoir compter sur le néo-international tricolore pour le Mondial des Clubs de la FIFA. Comme révélé par L’Equipe il y a quelques minutes, l’OL – qui avait refusé une première offre de 22,5 M€ formulée la semaine dernière – a reçu une proposition revalorisée ce lundi et l’aurait accepté.

L’offre serait de 40,5 M€ plus 2,5 M€ de bonus, un pourcentage de 15% sur la revente ainsi que la promesse de Manchester City du prêt d’un élément pour la saison prochaine (sous réserve bien sûr du passage devant la DNCG). En dessus du seuil de 40 M€ initialement fixée par l’OL auprès de l’entourage de l’international tricolore pour ouvrir la porte… et une preuve supplémentaire que Lyon est en capacité de tenir un bras de fer pour ne pas brader ses joueurs. La semaine passée, Rayan Cherki ne faisait pas de mystère sur l’issue du dossier (« Le dessin sera fini à la fin du rassemblement », déclarait-il après France – Espagne sur TF1). Rappelons que le joueur de 21 ans n’avait plus qu’un an de contrat dans la Capitale des Gaules…

L’épineux cas Perri

Si Rayan Cherki va lancer le mouvement dans les prochaines heures, un autre élément cristallise l’appétit des recruteurs étrangers. En ce début de Mercato, l’OL a reçu plusieurs offres concernant Lucas Perri. Jusqu’à présent, toutes ont été balayées. Néanmoins, Lyon se prépare à céder le portier brésilien … Et ce serait même la raison pour laquelle le club rhodanien discute avec Nottingham Forest pour récupérer le gardien de la sélection des USA Matt Turner (30 ans). Non pas pour être le N°2 de Perri mais bel et bien pour le rôle de titulaire.

Botafogo gardant 50% des droits du joueur, l’Olympique Lyonnais a fixé la barre à 30 M€ selon nos informations. Outre Besiktas ou encore Newcastle, plusieurs écuries de Série A se sont manifestés pour le gardien auriverde, qui n’est pas extracommunautaire car disposant également du passeport italien. Concernant les gardiens, l’incertitude plane également sur l’avenir de Rémy Descamps (sous contrat jusqu’en juin 2027) ainsi que sur celui de Mathieu Patouillet. De retour de deux prêts réussis à Sochaux et encore lié à son club formateur pour un an (2026), le jeune Lyonnais n’acceptera pas d’autre rôle que celui de N°2 à Lyon… et plusieurs clubs de Ligue 2, dont le Red Star, aimeraient le récupérer. Avec la présence de Justin Bengui, qui revient de son prêt et sous contrat jusqu’en juin 2028, il est probable que l’ancien Lionceau soit vendu.

Coup de frein pour Matic à Côme

Désireux d’abaisser sa masse salariale, l’OL cherche aussi à faire partir Nemanja Matic (36 ans). L’ancien joueur de Manchester United, dont l’entente avec Paulo Fonseca n’est pas idyllique, est le deuxième plus gros salaire de l’équipe (derrière Corentin Tolisso) et vient d’être suspendu pour son ultime bravade lors de la journée de lutte contre l’homophobie. Au club, on aimerait que le Serbe plie au plus vite bagage … Mais, s’il est possible qu’il soit libéré de sa dernière année de contrat, on attend qu’un club prenne en charge la totalité de ses revenus restants dus.

L’affaire était bien engagée avec Côme (Série A), qui l’avait approché cet hiver en lui offrant une possibilité de reconversion dans le staff. Ces derniers mois, Nemanja Matic avait même commencé à préparer le terrain, cherchant un logement dans la banlieue de Milan et se renseignant sur les écoles internationales en Lombardie… Sauf que l’avenir de son ami Cesc Fabregas – dragué par l’Inter Milan pour remplacer Simone Inzaghi – est incertain et que cela rend cette piste plus hypothétique. Il n’est pas exclu que Matic se dirige finalement vers une autre option.