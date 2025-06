OL Mercato : le club pousse ouvertement Matic vers la sortie

En même temps qu’il dévoilait son nouveau maillot extérieur, l’OL a retiré les noms de Nicolas Tagliafico et Nemanja Matic des flocages.

Parfois, des informations transferts se cachent dans les boutiques virtuelles des clubs de foot ! C’est ce qu’a constaté une amoureux de l’OL qui, après voir découvert le nouveau extérieur des Gones (magnifique), est allé voir s’il pouvait le faire floquer. Et, surprise (ou pas…), il a constaté que les noms de Nicolas Tagliafico et Nemanja Matic n’étaient plus disponibles ! C’est logique pour l’Argentin, qui sera en fin de contrat au 30 juin et à qui aucune offre de prolongation n’a été proposée. Ca l’est un petit peu moins pour le Serbe, à qui il reste un an de contrat entre Rhône et Saône…

Les supporters ne peuvent plus se faire floquer son nom sur leur maillot !

Reste que l’ancien Mancunien bénéficie d’un gros salaire et qu’en cette période d’économies chez les Gones, il est clairement poussé vers la sortie. Dès l’hiver dernier, soit à peine un an après son arrivée, il était question d’un transfert à Côme. A 36 ans, le milieu défensif rend encore de fiers services mais là n’est pas la question pour John Textor, qui cherche à présenter le meilleur dossier possible à la DNCG. Et pour cela, Matic doit partir. Son absence dans la liste des noms susceptibles d’être floqués dans le dos des maillots est donc une indication très claire.

Notons d’ailleurs que tous les joueurs poussés vers la sortie ne sont pas logés à la même enseigne car un Duje Caleta-Car, par exemple, est bien présent dans les choix de flocage alors que l’OL souhaiterait également le voir partir…