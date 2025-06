OL Mercato : l’identité du joueur prêté par City a filtré, un gardien va signer

C’est un milieu offensif qui devrait être prêté à l’OL par Manchester City, en échange du transfert de Rayan Cherki, alors qu’un gardien devrait également débarqué en provenance d’Angleterre.

🟩 Accord proche

Depuis hier, l’accord entre l’Olympique Lyonnais et Manchester City pour le transfert de Rayan Cherki est total. L’Equipe confirme que le montant de la transaction est de 40,5 M€ mais assure que John Textor ne s’est pas servi de ses bonnes relations avec Nottingham Forest pour faire de la surenchère. Le propriétaire américain poussait initialement son joueur vers les doubles champions d’Europe mais dès que City est apparu dans les négociations, il a compris que c’était la meilleure destination possible pour son international français.

Turner (Nottingham) recruté pour 8 M€

En outre, City s’est engagé à prêter un joueur pour la saison à venir. Hier, l’identité du futur Gone n’était pas connue. Ce mardi, on en sait un peu plus. L’Equipe annonce qu’il s’agira aussi d’un milieu offensif et que deux joueurs se détachent : James McAtee (22 ans) et Claudio Echeverri (19 ans). Le premier est un Anglais formé à Sheffield United, le second un Argentin sorti des rangs de River Plate. Les deux sont internationaux Espoirs.

Par ailleurs, ce mardi matin, Fabrizio Romano confirme que l’Olympique Lyonnais s’est mis d’accord avec Nottingham pour le recrutement de Matt Turner. L’Américain de 30 ans a passé la saison écoulée à Crystal Palace, où il a joué les doublures. Les Gones verseront 8 M€. Selon Romano, cette arrivée signifie que Lucas Perri devrait être vendu dans les prochains jours…

« Le coup d’œil de But FC »

« John Textor continue de faire ce qu’il peut pour renflouer les caisses de l’OL tout en maintenant un certain niveau sportif. McAtee ou Echeverri, c’est intéressant mais ce ne sera que temporaire. Quant à Turner, il s’agit d’un remplaçant. Pas idéal pour remplacer Perri… Les premiers signaux du recrutement estival sont donc plutôt négatifs ! »