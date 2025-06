OL Mercato : les enchères explosent pour Fofana, son successeur déjà identifié !

À la recherche de renforts offensifs, l’Olympique Lyonnais explore une piste prometteuse du côté du Portugal. De son côté, Malick Fofana pourrait partir contre une somme d’argent élevée.

Ça commence à bouger sérieusement du côté de l’OL. Selon les informations d’A Bola, le club rhodanien aurait entamé des discussions avec le Sporting Portugal pour le recrutement d’Afonso Moreira, jeune ailier portugais au potentiel intéressant et lié au club lisboète jusqu’en juin 2028. Formé à l’académie du Sporting, ce gaucher explosif de 20 ans a été régulièrement utilisé en sortie de banc cette saison, principalement dans un rôle de dynamiteur sur le côté gauche. Doté d’une belle qualité de percussion et d’un bon pied gauche, il est considéré comme l’un des jeunes à fort potentiel du club.

L’OL, qui cherche à anticiper d’éventuels départs en attaque et à densifier son banc offensif, verrait en Moreira une opportunité de pari à moyen terme, dans une logique de post-formation. Pour l’heure, aucune offre formelle n’a été transmise, mais les échanges sont engagés et les dirigeants lyonnais suivent le dossier avec attention.

Il faut dire que le départ de Malick Fofana se précise. Recruté il y a seulement six mois en provenance de La Gantoise pour 19,5 millions d’euros, l’ailier belge est dans le viseur de Chelsea et d’autres formations anglaises, dont Liverpool et Manchester United.

Liverpool en embuscade, Roc Nation à la manœuvre

Selon L’Équipe, les Reds auraient déjà amorcé des discussions avec les nouveaux représentants du joueur, l’agence Roc Nation, très implantée en Angleterre. Ce réseau puissant pourrait faire pencher la balance vers un départ outre-Manche, même si Fofana ne fait pas pour l’instant de la Premier League une priorité absolue.

Lyon, de son côté, ne compte pas se laisser marcher sur les pieds. La mise à prix est fixée à plus de 50 millions d’euros, soit un tarif comparable à celui payé par le PSG pour Bradley Barcola en 2023. Et ce montant pourrait encore grimper, tant le joueur représente une valeur d’avenir et une plus-value potentielle importante. Le feuilleton ne fait que commencer, et Fofana pourrait devenir l’un des dossiers chauds du mercato lyonnais et de la Ligue 1 cet été.

« Le coup d’œil de But FC »

« Vendre Malick Fofana serait une perte sportive de taille mais l’OL doit se souvenir qu’il faut montrer patte blanche devant la DNCG le 24 juin prochain afin d’éviter une rétrogradation administrative qui lui tend les bras. »