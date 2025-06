OL Mercato : Perri dans le viseur d’un géant italien

Si l’AC Milan parvient à vendre Mike Maignan à Chelsea, il se tournera vers le gardien brésilien de l’OL Lucas Perri.

🟧 Piste crédible

L’Olympique Lyonnais pourrait enregistrer deux gros transferts dans la même semaine ! Ce mardi, le deal avec Manchester City pour Rayan Cherki devrait se conclure. Fabrizio Romano parle d’une indemnité de 36 M€ plus 6 M€ de bonus et 15% sur un futur transfert. Une belle affaire pour les Gones, qui pourraient donc en réaliser une autre avec la vente de Lucas Perri ! Le gardien brésilien fait partie des joueurs bancables que John Textor accepterait de voir partir afin de remettre de l’ordre dans les finances et passer ainsi sans encombre le cap de la DNCG.

Pour l’instant, ça bloque pour Maignan

Selon RMC, si l’AC Milan parvient à vendre Mike Maignan à Chelsea, il se tournera vers l’OL et Lucas Perri. Pour le moment, toutefois, ça bloque au niveau de l’indemnité. Les Rossoneri réclament 25 M€ pour l’international français, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat. En dedans tout au long de la saison, que ce soit avec Milan ou avec les Bleus, comme on a pu le constater face à l’Espagne (4-5) en demi-finales de la Ligue des Nations, Maignan souhaite changer d’air. Mais la direction rossonera veut s’y retrouver financièrement. Si Chelsea accepte de payer cette indemnité, le Milan en reversera une partie pour recruter Perri.

L’OL a déjà trouvé un remplaçant au gardien brésilien débarqué de Botafogo il y a un an et demi. L’Américain Matt Turner, prêté à Crystal Palace par Nottingham Forest la saison dernière, va en effet s’engager avec les Gones moyennant 8 M€.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le Milan, ce serait une super opportunité pour Perri, mais pour l’OL, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Surtout quand on voit le nom de son remplaçant. Les Gones, plombés par des finances dans le rouge, se préparent une saison 2025-26 bien difficile. »