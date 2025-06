OL Mercato : Rayan Cherki a donné son feu vert à Manchester City !

Le transfert de Rayan Cherki à Manchester City se rapproche considérablement, et l’OL devrait réaliser un gros coup financier.

Rayan Cherki est au cœur de l’actualité en cette fin de saison. À seulement 21 ans, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a officialisé deux décisions majeures : il a choisi de représenter l’équipe de France, malgré les sollicitations de l’Algérie et de l’Italie, et il a confirmé son départ de l’OL, son club formateur, après la dernière journée de Ligue 1.

Pep Guardiola a parlé à Cherki

Sa saison 2024-2025 restera comme la plus réussie de sa jeune carrière. Auteur de 12 buts et 20 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, il a terminé meilleur passeur de Ligue 1 et de la Ligue Europa, et a été nommé dans l’équipe type de la saison. Meilleur dribbleur du championnat, il était également en lice pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1.

Ces performances ont attiré de nombreux clubs européens. Si Liverpool, Dortmund ou encore le Bayer Leverkusen ont manifesté leur intérêt, Manchester City est désormais le grand favori pour l’attirer. Selon Foot Mercato, Cherki a même donné son accord au projet des Skyblues, séduit par la perspective de jouer sous les ordres de Pep Guardiola, avec qui il a échangé directement. City cherche un profil capable d’évoluer en numéro 10, poste de prédilection du Lyonnais.

Un transfert à 40 millions d’euros

Les négociations entre Manchester City et l’entourage du joueur avancent bien, et le montant du transfert pourrait atteindre 40 millions d’euros, une belle rentrée pour l’OL. Le club anglais souhaite finaliser rapidement le dossier, en vue du prochain Mondial des clubs, et pour devancer la concurrence d’autres poids lourds européens.

Cherki s’apprête donc à tourner la page lyonnaise, non sans émotion, après une saison marquée aussi par des tensions en interne. Mais il quitte l’OL en pleine ascension, prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière.