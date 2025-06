OL Mercato : Textor a fixé le prix de Perri et a déjà refusé deux offres

Le gardien de l’OL, Lucas Perri, aurait fait l’objet d’une offre de Newcastle et de l’AS Roma sur le marché des transferts.

Étant en grandes difficultés financières et sous la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 de la part de la DNCG, l’Olympique Lyonnais va devoir se séparer de ses meilleurs éléments cet été. Rayan Cherki, Malick Fofana, ou encore Lucas Perri, qui font partie des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif de Paulo Fonseca, pourraient ainsi être vendus par le club rhodanien.

Newcastle et l’AS Roma ont fait une offre à l’OL pour Perri

Concernant Lucas Perri, l’Olympique Lyonnais aurait fixé son prix de départ à 30 millions d’euros, selon les informations du média brésilien Trivela. Et pour leur portier brésilien, les dirigeants lyonnais auraient d’ores et déjà reçu deux offres en provenance de Premier League et de Serie A, toujours d’après Trivela. Et ces propositions auraient été faites par Newcastle et l’AS Roma. Mais elles auraient été refusées par Lyon.

Recruté en janvier 2024 pour seulement 3,25 millions d’euros par l’OL en provenance de Botafogo, Lucas Perri a réalisé une grande saison avec les Gones. Pour preuve, il a été nommé lors des Trophées UNFP dans les meilleurs gardiens de la saison 2024-2025 de Ligue 1.