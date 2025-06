OL Mercato : Textor a répondu à l’offre de Manchester City pour Cherki

Manchester City a dégainé une première offre à l’OL pour s’attacher les services de Rayan Cherki. Une offre à laquelle John Textor a déjà répondu…

Impressionnant lors de son entrée en jeu contre l’Espagne hier, Rayan Cherki a montré qu’il pouvait avoir un réel impact sur l’équipe de France. Alors que les Bleus étaient menés 5-1, et en plein naufrage, c’est l’entrée en jeu de la star de l’OL qui a réveillé la France et lui a permis de revenir à un but de l’Espagne. Clairement, Cherki a impressionné. Avec un but et une passe décisive, il a été LA grande satisfaction de la soirée côté Bleus à Stuttgart. Une très belle première, qui fait de lui le premier joueur tricolore à avoir été buteur et passeur pour sa première sélection depuis Marvin Martin en 2011.

City va revenir à la charge

Une autre carrière que celle de l’ancien sochalien est promise à Cherki, sollicité par Manchester City. Après sa performance, les enchères pourraient monter. Une très bonne nouvelle pour l’OL et John Textor, alors que City a déjà proposé 22,5 millions d’euros pour le joueur, qui pourrait bien débuter lundi face à l’Allemagne. Cette offre, selon Sky, a été refusée par John Textor. Mais le média précise que City va revenir à la charge avec une deuxième offre déjà dans les tuyaux, et que les discussions se poursuivent. Cherki, lui, attendrait tranquillement que les deux clubs se mettent d’accord.

L’avis de BUT !

L’OL a raison de demander plus, surtout avec la prestation de Cherki hier avec les Bleus. Et encore plus parce que c’est City, l’un des clubs les plus riches de la planète foot. On verra si d’autres clubs tentent de rafler la mise. Mais 22,5 millions pour Cherki, c’est trop peu, donc c’est « no » !