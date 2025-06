OL Mercato : tout comprendre du dossier Thiago Almada en 3 minutes

Prêté jusqu’à la fin de la saison par Botafogo à l’OL, Thiago Almada (24 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Après les réserves dont il a fait l’objet en France depuis son arrivée, le petit Argentin est désormais au cœur d’un litige au niveau de la FIFA. Décryptage.

Quelle est sa situation à l’OL ?

Rayan Cherki parti à Manchester City, l’OL ne sait toujours pas s’il pourra compter sur son remplaçant désigné Thiago Almada (24 ans). S’il a fini la saison à Lyon, le natif de Ciudadela l’a fait sur la base d’un prêt gratuit pour que le mouvement soit entériné par la DNCG. Une formule qui ne pourra être modifiée qu’avec la levée de l’interdiction de recrutement lors du passage du 24 juin prochain à la LFP. Dans les faits, les droits économiques du joueur ont été transféré au même titre que ceux de Luiz Henrique (parti au Zénith Saint-Pétersbourg) et d’Igor Jesus pour un montant global de 91,7 M€. Il s’agit d’une dette de l’OL au crédit de Botafogo, attestant donc que le « transfert » final doit se concrétiser… Même si théoriquement il reprendra avec Botafogo après le 1er juillet à l’issue de son contrat de prêt.

Quant à savoir si Thiago Almada fera la saison à Lyon ou sera vendu, cela dépendra de l’offre et de la demande plus tard dans le Mercato. En cas de départ de Thiago Almada, on peut penser que l’OL utilisera son « joker Manchester City » sur le prêt du jeune Claudio Echeverri (19 ans), recruté à River Plate par anticipation alors qu’il venait tout juste d’avoir 18 ans et qui doit encore mûrir avant de pouvoir évoluer en Premier League. Un joueur dans le même registre que le Champion du Monde 2022…

Va-t-il participer au Mondial des clubs avec Botafogo ?

Sortant d’une trêve internationale où il s’est distingué avec l’Argentine en marquant un but sublime face à la Colombie (1-1), Thiago Almada ne figure pas dans la liste des joueurs appelés par Botafogo pour le Mondial des Clubs. Si John Textor espérait le convaincre de participer à l’évènement nord-américain, le meneur de jeu albiceleste, fatigué d’une saison à rallonge de presque 15 mois entamée en MLS et conclue par le rassemblement de l’Argentine début juin, a visiblement fait le choix de prendre des vacances bien méritées. Une arrivée a d’ailleurs acté son refus : celle du crack du Velez Sarsfield Alvaro Montoro (18 ans), qui sera le maître à jouer du club brésilien, face à Seattle, au PSG et à l’Atlético dans la phase de groupe du Mondial américain.

Que se passe-t-il réellement entre Atlanta et Botafogo sur son cas ?

C’est la partie du dossier Almada qui fait beaucoup parler ces dernières heures. Le club d’Atlanta United a saisi la FIFA pour non-paiement par Botafogo du transfert du milieu offensif argentin à l’été 2024 (19,6 M€). Un litige qui coure déjà depuis de longs mois et qui vient tout juste d’être rendu public. Comme le rapporte O Globo, le SAF Botafogo a reconnu cette dette mais évoqué un autre « litige juridique » à régler en amont avec la MLS, s’engageant à payer le transfert d’Almada sitôt ce souci levé. Quel que soit l’issue de ce dossier qui se joue devant plusieurs tribunaux et instances, il n’est pas prévu que Thiago Almada retourne à Atlanta United. Pour le Eagle Football Holdings, la situation est totalement différente de celle de Wendel (Zenith Saint-Pétersbourg). Prêté au Sporting Lisbonne jusqu’à la fin de saison, le Brésilien devait signer à Botafogo en juin à l’issue de son prêt au Portugal mais a vu le deal achopper il y a quelques semaines. Officiellement pour « raisons géopolitiques » entre le Brésil et la Russie.

Y a-t-il des offres pour Thiago Almada et si oui, quel est son prix ?

Comptablement, l’OL a valorisé la mutation définitive de Thiago Almada dans la Capitale des Gaules pour 27 M€. Mais, en cas de vente sur le Mercato d’été 2025, on peut imaginer une somme bien supérieure. L’Olympique Lyonnais doit en effet faire en sorte de couvrir au maximum sa « dette » Botafogo de 91,7 M€. 33 M€ (+2 de bonus) sont déjà arrivés du Zenith Saint-Pétersbourg pour Luiz Henrique en janvier et devraient être visible sur le bilan comptable de la saison 2024-25 si l’on se fie aux propos de John Textor sur le sujet. Pour Igor Jesus, on parle d’une valorisation à 20 M€ (à confirmer) dans le deal global avec Nottingham Forest de cet été (Cuiabano, Jair, I.Jesus, Turner, Danilo). Il faudrait donc qu’une offre dépasse les 36-38 M€ (bonus inclus) pour que le mouvement couvre les transferts d’actifs. Pour l’heure, aucune offre à un tarif approchant le transfert de Rayan Cherki n’a été formulée pour le joueur de 24 ans, dont le contrat avec le groupe Eagle s’étend jusqu’en juin 2029. Thiago Almada souhaitant évoluer en Europe, l’idée d’un départ en MLS ou d’un retour au Brésil est écartée.

De par son profil de milieu offensif de poche, il faudra davantage regarder du côté de la Liga ou de la Série A plutôt que de la Premier League (même s’il ne faut pas non plus fermer la porte à des offres émanant de clubs de milieu de tableau anglais). Une chose est sûre : ce ne sera pas le Real Madrid, le club de ses rêves, qui s’apprête à enrôler Franco Mastantuono (River Plate, 17 ans) au même poste. En Ligue 1, si l’OM s’était intéressé à lui il y a quelques années, plus aucune équipe ne semble réellement en mesure de se positionner pour lui (à l’exception du PSG, qui n’est pas intéressé).