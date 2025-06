OL Mercato : un géant Suédois pour renforcer la défense ?

L’OL aurait coché le nom d’Eric Smith (28 ans), défenseur central de 1,92m évoluant à Sankt-Pauli, pour renforcer son arrière-garde.

En cette intersaison 2025, tous les secteurs de jeu sont appelés à être chamboulés à l’Olympique Lyonnais. L’attaque constitue le chantier le plus important en raison des départs déjà actés d’Alexandre Lacazette (fin de contrat) et Rayan Cherki (transféré pour plus de 40 M€ à Manchester City), en attendant peut-être celui de Malick Fofana. Mais la défense va également être considérablement remaniée, Nicolas Tagliafico étant en fin de contrat et Duje Caleta-Car ayant été invité à se trouver un nouveau club.

Il ne vaut « que » 5 M€

Pour remplacer le Croate, l’OL aurait déjà son idée. Il s’agit d’un profil assez semblable, à savoir un défenseur central au physique imposant. Selon Foot Mercato, il s’agit d’Eric Smith. Ce Suédois de 1,92m évolue à Sankt-Pauli. Formé à Halmstad, il est passé par La Gantoise, qui l’a prêté à Tromsö et Norrköping, avant de le transférer en Allemagne en 2021. La saison passée, il a disputé tous les matches de Bundesliga avec Sankt-Pauli.

Point le plus intéressant pour l’OL : selon Transfermarkt, sa valeur n’est « que » de 5 M€. Idéal pour un club en difficulté financière comme les Gones. Cet intérêt ne pourra toutefois se matérialiser par une offre qu’après le 30 juin et le passage devant la DNCG.