OL : Molina offre un motif d’espoir à Textor et flingue la théorie du complot

Dans une vidéo diffusée hier soir, le journaliste d’investigation Romain Molina ne s’est pas montré surpris par la relégation de l’OL mais pense que les instances feront le nécessaire pour maintenir le club.

Une fois le choc de l’annonce de sa relégation passée, l’Olympique Lyonnais s’est mis en ordre de bataille pour contester la décision de la DNCG. Dès que la notification du gendarme financier concernant les motifs de cette sanction lui sera parvenue, il fera appel. Et épuisera tous les recours pour rester en Ligue 1. Mais que les supporters lyonnais se rassurent, les Gones ne seront pas seuls dans cette bataille. A en croire Romain Molina, les dirigeants de la LFP ont eux aussi envie de voir l’OL rester dans une élite déjà au plus mal. Hier soir, le journaliste d’investigation a publié une vidéo dans laquelle il est revenu sur l’audtion des Lyonnais par la DNCG.

« Dans les instances, on ne veut surtout pas que l’OL tombe »

« Je tiens encore à dire que dans les instances, on ne veut surtout pas que l’OL tombe. C’est comme Bordeaux. Les gros clubs, on veut qu’ils restent tout en haut. Et ce matin (hier), on me disait encore « Trop gros pour tomber ». En gros, l’OL, c’est trop gros pour qu’on le fasse tomber. Et avant d’avancer la théorie du complot « Oui c’est Nasser, c’est la DNCG », John Textor a prêté allégeance à Nasser Al-Khelaifi, et depuis qu’il a fait allégeance, à Lyon, ils en rigolent même en disant que maintenant les gens de la Ligue, « Non mais t’inquiète, tu es maintenant des nôtres, l’UEFA pareil ». Ce qui en dit long sur, on va dire, la connivence, pour ne pas dire autre chose, dans les instances du football français. Donc maintenant, il ne peut plus accuser le PSG, il ne peut plus accuser la Ligue. »

La théorie du complot s’est arrêtée le jour où John Textor a enterré la hache de guerre avec Nasser al-Khelaïfi. Les déboires de l’OL auprès de la DNCG ne sont donc pas liés à une vengeance du Qatari mais bien aux errements de l’Américain. Mais il n’empêche qu’à en croire Molina, l’issue devrait quand même être heureuse pour les Lyonnais malgré cette grosse frayeur !