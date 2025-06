OL : nouveau camouflet pour John Textor ?

Le patron de l’OL serait au devant d’une nouvelle désillusion avec Crystal Palace…

Alors qu’il vient de refuser une première offre de Manchester City pour Rayan Cherki à hauteur de 22,5 millions d’euros, John Textor est sur tous les fronts. Le patron de l’OL vient de renommer son club belge de Molenbeek, mais surtout, il aurait de nouveaux soucis avec Crystal Palace.

Palace pourrait être privé d’Europe

Actionnaire de Crystal Palace, John Textor aurait essuyé un revers auprès de l’UEFA ce jeudi et le club anglais, vainqueur de la Cup face à City (1-0), pourrait être privé de compétition européenne à cause de l’Olympique Lyonnais. Une délégation de Palace s’est rendue à Nyon pour y échanger avec l’UEFA. Le souci, c’est que l’Olympique Lyonnais est également qualifié pour la prochaine Ligue Europa, et Textor se retrouve donc dans une situation de multipropriété qui interdit à Palace à disputer la C3 en même temps que l’OL pour des questions d’équité sportive. Selon The Guardian, Textor a proposé de placer ses parts des Eagles dans une entreprise créée pour l’occasion mais a essuyé un refus. Quant à l’hypothèse de faire basculer Palace en Ligue Conférence, elle serait rendue impossible par la présence de Brøndby en C4, le club danois appartenant à l’un des associés de John Textor à Crystal Palace.