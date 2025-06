OL : nouvelle situation explosive pour John Textor avec l’UEFA !

Après avoir évité de peu des sanctions à l’encontre de l’OL de la part de l’UEFA, John Textor est confronté à un nouveau problème avec l’instance à cause de ses parts dans Crystal Palace.

Décidément, John Textor accumule les problèmes ! Et quand il parvient à en régler un, un autre lui tombe sur la tête ! Dernièrement, l’UEFA a menacé d’exclure l’OL de ses compétitions en raison de ses problèmes financiers. L’homme d’affaires américain a su apporter les éclaircissements nécessaires pour éviter que ses Gones soient éjectés de l’Europa League avant même que celle-ci ne commence. Mais le Daily Mail vient de révéler un nouveau problème, qui pourrait conduire à une autre exclusion !

L’UEFA menace d’exclure Crystal Palace à cause de Textor !

Cette exclusion concernerait Crystal Palace, vainqueur du premier trophée de son histoire après avoir pris le meilleur sur Manchester City (1-0) en finale de la Cup. Les Eagles, qui prendront donc part à l’Europa League, sont détenus à 46% par John Textor. Or, on le sait, l’UEFA interdit que deux clubs appartenant pour tout ou partie à une même personne dispute une compétition identique. Il y avait eu ce souci pour Toulouse avec l’AC Milan (RedBird est leur propriétaire commun) et pour Manchester United et l’OGC Nice (Ineos).

Textor et les dirigeants de Palace ont eu un rendez-vous au siège de l’UEFA pour éclaircir la situation. L’Américain a répété qu’il voulait vendre ses parts. On peut imaginer que l’instance continentale lui a demandé d’accélérer le mouvement, au risque de voir Palace exclu de la C3. Surtout que les Eagles ne pourraient pas être reversés en League Conférence car il risque d’y avoir Brondby, qui est détenu par un autre actionnaire du club londonien. Un vrai casse-tête !