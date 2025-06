OL : Raymond Domenech veut croire au miracle

Figure emblématique de l’OL, Raymond Domenech espère que le groupe Eagle et John Textor vont enfin trouver les ressources pour éviter la rétrogradation en Ligue 2.

Ce mardi 24 juin, de nombreux clubs sont passés devant la DNCG, dont l’OL. Une audition très attendue et qui a vu l’OL se faire rétrograder en L2. Après son audition devant la DNCG, John Textor était pourtant confiant. « On est plutôt satisfait avait glissé l’Américain avant le verdict. La DNCG est au courant de ce qu’on a proposé, notamment la vente des parts de Crystal Palace. Tout s’est passé comme on avait prévu. On a amené beaucoup d’argent, on a fait notre boulot. J’ai assez d’argent pour assurer l’avenir. » Comme quoi le successeur de Jean-Michel Aulas n’avait vraiment rien vu venir. Car peu après 20h30, le verdict est tombé, avec l’effet d’une bombe. La DNCG a maintenu sa décision hivernale de rétrograder l’OL.

«Il y avait tout à Lyon, on n’avait pas besoin d’un fonds de pension, a-t-il expliqué dans L’Equipe. Il y avait tout à Lyon pour faire que l’OL reste un grand club. Je me dis encore comme il y a sept jours, j’ai envie d’y croire. J’ai envie de croire qu’à un moment, ils se disent : « Là, vraiment, c’est grave ». Jusqu’à présent, ils avaient réussi à jongler, à faire croire que… Là maintenant, soit ils ont l’argent et ils le mettent, soit ils ne l’ont pas et le club va crever gentiment. J’ai envie de croire que le fonds (le groupe Eagle) qui a investi dans l’OL se dise : « Si mon produit est dévalorisé, j’aurai plus de mal à le vendre » et qu’il fasse l’effort pour le remettre à flot. J’espère». Il est loin d’être le seul…