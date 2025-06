OL : Textor se sépare d’une nouvelle filière, une offre énorme à venir pour Fofana ?

John Textor aurait décidé de se séparer du club de futsal de l’OL car il représenterait un coût trop important pour le club.

Après avoir décidé de se vendre la section féminine et s’être séparé de la salle de spectacle polyvalente attenante au Groupama Stadium, John Textor a décidé de sacrifier une nouvelle filiale de l’Olympique Lyonnais. Selon Le Dauphiné Libéré, c’est cette fois l’équipe de futsal qui est prié d’aller voir ailleurs, et avec effet immédiat ! Les droits de cette formation, qui évolue en D2, vont être cédés au FC Chassieu-Décines. La section de futsal est décrite comme « encombrante en termes d’intérêts et de finances »…

Quel montant pour Malick Fofana ?

On l’aura compris, ce sont une nouvelle fois les finances de l’Olympique Lyonnais qui sont à l’origine de cette séparation. John Textor continue de faire son possible pour les remettre à flots et cela passe par des sacrifices comme celui-là. Mais le plus simple pour sortir les comptes du rouge est encore de réussir de belles ventes. Et selon Le Progrès, Malick Fofana pourrait en être une. Liverpool a fait de l’ailier belge une priorité en cas de départ de Luis Diaz à Barcelone. Le quotidien régional parle d’un intérêt des champions d’Angleterre, qui pourraient encaisser 80 M€ pour la vente de Diaz. Un montant qui servirait à s’offrir Fofana, valorisé aux alentours de 50 M€ par Lyon.

A ce tarif, John Textor, qui s’apprête également à vendre Ryan Cherki à Manchester City, dira évidemment oui.