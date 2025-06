OL : un ancien dirigeant règle ses comptes avec John Textor

Sur l’antenne de RMC jeudi soir, John Textor a été dézingué par Sonny Anderson, ancien joueur mais aussi dirigeant de l’OL.

Alors que l’Olympique Lyonnais traverse une crise sans précédent avec la décision de rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG, les critiques pleuvent sur John Textor. En première ligne, Sonny Anderson. L’ancien attaquant brésilien et icône du club n’a pas mâché ses mots jeudi soir sur RMC dans Rothen s’enflamme.

« Il a énormément menti à beaucoup de monde »

Interrogé sur la situation actuelle du club, Anderson a dressé un constat alarmant et douloureux : « C’est une semaine compliquée pour les Lyonnais, avec le décès de Bernard (Lacombe) et cette rétrogradation de l’OL en Ligue 2. Il y a d’un côté de la tristesse, et de l’autre de la colère. J’avais alerté dès janvier sur la situation du club. Ce n’est plus l’OL, le club s’appelle John Textor, il fait ce qu’il veut avec le club. Il a énormément menti à beaucoup de monde, il a fait partir des gens compétents pour mettre des incompétents qui n’aiment pas le club. La colère est là. »

La gestion de l’homme d’affaires américain ne passe plus, selon Sonny Anderson, qui doute de sa capacité à redresser le club, même en cas de sursis : « Le mal est fait, même si Lyon se sauve (après appel). On serait sauvé pour combien de temps ? Il n’y a aucune stabilité, le mal est tellement profond. Lyon est en Ligue 2, mais Textor prend son jet et va voir Botafogo aux États-Unis, est-ce que c’est normal ? Seul Botafogo intéresse Textor aujourd’hui. Il a menti à tout le monde. À chaque passage devant la DNCG, c’est toujours la même histoire, il n’a pas appris, il n’apporte pas de garanties. »

Sonny Anderson refuse d’intégrer « OL Légendes »

Revenu en 2023 dans un rôle de conseiller, l’ancien attaquant aux 94 buts sous le maillot lyonnais n’a pas oublié la manière dont il a été mis à l’écart : « Avec Jean-Michel Aulas, on misait beaucoup sur la formation. Puis Textor est arrivé, j’ai alors reçu un appel de Santiago Cucci (ancien président exécutif par intérim de l’OL), pour me dire que Textor ne souhaitait plus travailler avec moi. Sans aucune explication. On m’a dit que c’était fini alors que j’avais un contrat de prestataire. Ils ont décidé de me payer jusqu’en juin, mais j’avais interdiction d’aller au club. On ne m’a donné aucune raison. Une personne au club fait tout pour que les anciens de l’OL ne soient plus au club, c’est le directeur de la communication. »

Résolument opposé à la direction actuelle, Anderson rejette toute collaboration avec l’institution tant que Textor en reste le patron : « À l’OL, ils ont lancé une section ‘OL Légendes’ et moi je refuse d’en faire partie tant que Textor est encore là. Il faut essayer quelqu’un d’autre, quelqu’un qui connaît le club. On entend beaucoup de noms, peut-être Laurent Prud’homme (directeur général), qui connaît le football français et les médias. Il a des choses en tête pour le club. »