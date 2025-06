OL : un ancien membre du staff cartonne John Textor

Robert Duverne, préparateur physique emblématique de l’OL, s’est agacé de la situation actuelle de son club de cœur.

Ancien préparateur physique à l’Olympique Lyonnais, Robert Duverne a occupé cette fonction de 1991 à 2009, avec une courte interruption entre 1993 et 1995. Il a joué un rôle majeur dans la réussite du club, notamment lors de la période où Lyon a remporté sept titres consécutifs de Ligue 1 entre 2002 et 2008. Après un passage dans d’autres clubs et en équipe de France, Duverne est revenu à Lyon entre 2011 et 2014 pour poursuivre son travail de préparateur physique. Sa contribution a été essentielle dans l’essor et la consolidation de l’OL comme une grande équipe du football français.

« L’OL, c’est l’OL. Point barre »

Toujours très attentif à la situation de l’OL malgré son départ il y a maintenant 11 ans, Duverne a beaucoup de choses à dire concernant l’actualité au sein du club. Pour Le Progrès, il a vidé son sac.

« Parfois, je peux être comme un supporter assez agressif, un peu en rage, parce que j’attends autre chose de l’Olympique Lyonnais. (…) Comme tout supporter, j’ai le droit d’être content… ou pas. Et là, franchement, je ne suis pas très content. J’ai le droit de le dire. Le changement de blason des filles, ça m’a fait beaucoup de peine. J’ai envie de voir l’Académie gagner à nouveau la Gambardella, les championnats nationaux. Ça manque. Et bien sûr, je veux que l’équipe première brille à nouveau en Coupe d’Europe, et vise vraiment le titre. Oui, qu’elle vise vraiment le titre ! Si on ne peut pas, alors il ne fallait pas venir. Des investisseurs lyonnais pour viser la 7e place, on en a ! Je ne suis pas du tout un fervent supporter de la multipropriété de clubs. L’OL, c’est l’OL. Point barre », s’est-il agacé.

Une pique directement adressée à John Textor, qui est également lié à Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace, et au FC Florida.