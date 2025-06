OL : un jackpot de 170 M€ et la fin des soucis pour John Textor !

Désireux de vendre ses parts au sein de Crystal Palace, le propriétaire de l’OL, John Textor, aurait reçu deux offres, dont l’une s’élève à 170 M€ !

Voilà une nouvelle qui pourrait permettre à l’Olympique Lyonnais d’appréhender avec un peu moins de stress son passage devant la DNCG à la fin du mois ! Selon les médias anglais, John Textor aurait reçu deux offres pour le rachat de ses parts à Crystal Palace. Le propriétaire de l’OL possède 43% des actions des vainqueurs de la Cup, via Eagle Football Group. Il cherche depuis plusieurs mois à les vendre afin de renflouer les caisses de sa société et donc celles de ses clubs (Lyon, Botafogo, Molenbeek). Car l’OL, par exemple, vit sous la menace d’une rétrogradation en Ligue 2 depuis un an en raison de finances dans le rouge.

La vente des parts de Textor est urgentissime

Sky Sports assure que l’une des offres vient du propriétaire de la franchise de NFL des New York Jets, Woody Johnson. Et The Athletic assure qu’un consortium notamment composé de l’ailier des Golden State Warriors Jimmy Butler est également intéressé. Ce dernier média va plus loin en prétendant que le consortium en question a fait une offre de 200 millions de dollars pour le rachat des parts. Soit 173 M€ ! A ce prix-là, les problèmes de John Textor, d’Eagle Football Group et de l’OL seraient terminés !

La vente des parts de l’Américain à Crystal Palace est d’autant plus urgente que l’UEFA menace de refuser l’inscription des vainqueurs de la Cup en Europa League vu qu’il est interdit pour deux clubs appartenant à un même propriétaire de disputer la même compétition. Or, l’OL est également qualifié pour la C3… Cette nécessité d’agir au plus vite pourrait finalement être aussi profitable aux Eagles qu’aux Gones !