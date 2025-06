OL : un nouveau tour de passe-passe de Textor avant la DNCG ?

Le propriétaire de l’OL, John Textor, aurait injecté 25 M€ dans les comptes de l’OL pour aider le club à franchir sans encombre l’obstacle de la DNCG. Il l’avait déjà fait l’an dernier, avant de retirer l’argent…

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais se présente devant la DNCG pour faire valider ses comptes et surtout lever la menace de rétrogradation administrative qui pèse sur ses épaules. Les dirigeants rhodaniens ont bon espoir de parvenir à leurs fins car ils sont parvenus à faire entrer 200 M€ dans les caisses, via les transferts, les économies et l’apport des actionnaires, alors qu’ils avaient annoncé 175 M€ au gendarme financier l’hiver dernier. Contrat rempli, donc. Notamment parce que John Textor a injecté 25 M€, vraisemblablement via un emprunt.

Il avait déjà fait le coup l’an dernier !

Mais l’homme d’affaires américain a déjà fait le coup il y a un an. Sauf qu’à l’époque, le montant s’élevait à 56,3M€ et que la somme n’était restée que… 21 jours sur les comptes de l’OL avant qu’une partie ne file du côté de Botafogo ! Textor avait utilisé ce stratagème pour avoir un maximum de liquidités à disposition en vue de la DNCG avant de transiter vers le Brésil afin de renforcer le futur champion national et d’Amérique du Sud. Nul doute que les membres de la DNCG ne se feront plus avoir par cette pratique que d’autres clubs utilisent déjà.

Ainsi, Romain Molina a écrit ce mardi sur X : « Le tribunal de commerce a donc validé le plan de continuation lunaire de Gérard Lopez et les petits créanciers n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. Autre chose : Lopez a remis 9 millions à la veille du passage DNCG. Attention car plusieurs propriétaires ont l’habitude de faire ça pour la DNCG et font remonter l’argent quelques jours après (Schaefer à Clermont par exemple) ». Les méthodes sont les mêmes, les résultats …