ASSE : Puel rappelle une vérité aux Verts et positive pour l'OL

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Il est aujourd'hui sans club. Et même depuis longtemps, lorsque l'ASSE il y a près de deux ans lui a indiqué la sortie pour cause de mauvais résultats. On parle ici de Claude Puel, ancien entraîneur des Verts, donc, mais également de l'OL, du LOSC, de Nice, de Monaco, et de Southampton et Leicester en Angleterre.

"Beaucoup de coups"

Au travers d'un entretien accordé à 90minutes, le technicien est revenu sur certaines de ses expériences. Dans le Forez, notamment, avec l'envie de rappeler une certaine vérité aux supporters qui n'ont que peu apprécié son passage. "Je suis à fond avec chaque club, comme ce fut le cas à Saint-Etienne où c’était très difficile, où il fallait tout reconstruire. Le club était lourdement endetté et il fallait rajeunir l’effectif sans aucune possibilité d’aide financière. J’ai toujours défendu le club, les dirigeants, les joueurs parce que je considérais que ça faisait partie de ma fonction, quitte à prendre beaucoup de coups et de responsabilités. C’était ma façon de voir les choses."

Claude Puel, qui a également quitté l'OL en mauvais termes avec Jean-Michel Aulas, son ancien président, a donné son point de vue sur la situation actuelle du club lyonnais, plongé en bas de classement. "Lyon en L2 ? Non, il y a quand même un effectif qui a de la qualité. Lyon est un grand club, qui a une mauvaise passe, mais il y a des joueurs à disposition. Il y a aussi de nombreux joueurs importants qui sont blessés, et qui reviendront progressivement. Le mercato a aussi été effectué dans les derniers jours. Je pense que tout ceci va se mettre en place avec du temps. Je pense que Lyon est parti sur une saison de transition, mais paradoxalement, aussi de reconstruction vu tous les départs et les arrivées, tardives."

Podcast Men's Up Life