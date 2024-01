OL : Adryelson évoque ses qualités et partage son rêve

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Ses qualités

"Mes principales caractéristiques sont la vitesse, la solidité, la détente, et je suis très bon au marquage. Je me rapproche de Cris ou Caçapa, deux défenseurs brésiliens qui ont marqué l'histoire de l'OL. Quand il était à Botafogo, Caçapa m'a donné des conseils."

L'envie de jouer à l'OL

"Je me sens prêt même après 1 mois de trêve estivale au Brésil. C'était un rêve pour moi de jouer ici, pour l'un des principaux clubs d'Europe. J'ai pris ma décision en famille et après avoir discuté avec Rafael et Marçal."

Première en Coupe ?

"Pour vendredi, cela dépend du système utilisé par le coach. Je peux évoluer dans une défense à quatre ou à cinq. Mon épouse parle déjà un peu français et moi aussi je vais vite m'intégrer. Je pense que Lucas (Perri) va très vite s'adapter. Je le connais depuis très longtemps, c'est un grand joueur. C'est une bonne concurrence (avec Anthony Lopes) car ils sont deux très grands gardiens, Lucas va apporter, et je suis très content d'être ici avec lui."

🎙 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 avant #BPFCOL 📺



𝗔𝗱𝗿𝘆𝗲𝗹𝘀𝗼𝗻 et 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗦𝗮𝗴𝗲 se présenteront devant les journalistes ce mercredi à partir de 12h 🗨



Présenté par @123PareBrise



📱💻 En intégralité sur #OLPLAY à partir de 13h 👉 https://t.co/szeffqHUxE — Olympique Lyonnais (@OL) January 17, 2024

Podcast Men's Up Life