OL : Blanc analyse la victoire d'anthologie contre Montpellier

Tout le monde attendait la réaction de Laurent Blanc après le match complètement dingue de son équipe, qui n’a pas manqué de rappeler à tout le monde l’autre anomalie du foot français entre l’OM et Montpellier en 1998, lorsque Laurent Blanc, à l’instar d’Alexandre Lacazette, avait inscrit le pénalty du 5-4 face au MHSC.

Une fin de saison où tout est possible

Arrivé sur le ton de l’amusement en interview, Laurent Blanc a évoqué sourire aux lèvres un « match facile », avant d’assumer ne pas regarder si souvent que ça le calendrier : "Quelques soient les résultats des adversaires il faut gagner nos matchs, c’est tout. Après Marseille-Montpellier, on ne fait que de m'en parler de ce match ! Mais ce n'est pas tout à fait le même contexte. Effectivement il y a le même score. On était menés 4-0 à la mi-temps, on avait vraiment la tête dans le sac. Là il y avait 2-1. On pouvait espérer, Montpellier nous avait marqué deux buts en contre, ils ont profité de deux erreurs. Le contexte n'était pas tout à fait le même. Après quand ils mènent 4-1, il y a urgence. J'adore la réaction de mon équipe et qui a retourné le stade. Le stade était complètement muet. C'est bien, ils y ont cru, ils ont cru en eux-mêmes. Et c'est bien. C'est même très bien."

L’Olympique Lyonnais a désormais une occasion en or de rattraper Rennais et Lillois au classement, pour accrocher l’Europe contre vents et marées.