OL : après l’OM, un fléau très dangereux refait surface chez les supporters

Les images déplorables dans les tribunes du Vélodrome ont fait le tour des réseaux sociaux dimanche dernier. Après plusieurs recoupages, on y voit six supporters du parcage lyonnais commettre des actes racistes : deux font des saluts nazis, tandis que quatre autres lancent des cris de singe. L’OL, qui avait déposé plainte contre X dès le lendemain, essaye depuis six jours d’identifier les coupables afin de les dénoncer aux autorités mais les vidéos amateurs disponibles sont trop floues. Toutefois, certains supporters présents dans le parcage sont actuellement en train d’aider le club, de manière anonyme, et beaucoup d’indices convergent vers la Mezza Lyon. Ce groupuscule ouvertement fasciste de hooligans lyonnais, actif depuis 2006, regroupe quelques dizaines d’individus. Il n’a pas d’existence juridique et ce n’est pas une association, ce qui rend ses membres assez insaisissables.

Aulas a déjà donné l'alerte

« Ces individus sont indépendants et inscrits au programme sympathisants, pour lequel il faut donner sa carte d’identité, mais ce n’est pas écrit sur leur front qu’ils sont de la Mezza, souffle dans L’Équipe Xavier Pierrot, directeur général adjoint de l’OL. Dans le parcage, on sait qui est là, mais sur les vidéos, on ne sait pas qui est qui. Le gars qui tient l’étendard, je connais son visage, mais pas son identité. » En son temps, Jean-Michel Aulas a déjà réclamé de l’aide aux pouvoirs publics afin d’identifier les auteurs de saluts nazis et les faire condamner mais la Ville rencontre les mêmes difficultés.

