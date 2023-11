OL : après l’OM, un nouveau scandale fait sortir Textor de ses gonds !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

John Texror a la poisse. Où qu’il aille, le patron de l’OL attire les mauvaises ondes et cela s’est encore vérifié cette nuit après les tristes événements de l’Olympico de dimanche à Marseille. Présent à la rencontre entre Botafogo et Palmeiras, l’Américain pensait que son autre équipe avait fait le plus dur en menant 3 à 0 à la mi-temps mais les visiteurs, en supériorité numérique dans le dernier quart d’heure, ont renversé la vapeur pour finalement s’imposer 4 buts à 3 dans le temps additionnel !

« Ce championnat est une blague »

Ce scénario ubuesque a provoqué la colère de Textor, qui s’est empressé de descendre sur la pelouse pour s’en prendre violemment au corps arbitral. « Ce n’est pas le carton rouge qui a changé le match, c’est la corruption. C’est du vol. L’arbitre doit démissionner demain, ce championnat est une blague. Personne ne mérite ça, ils peuvent m’expulser », a-t-il réagi pour évoquer le carton rouge écopé par son défenseur Adryelson pour une intervention jugée illicite sur l’attaquant adverse Breno Lopes.

⚽️ Alors que Botafogo menait 3-0 à la mi-temps et 3-1 à 10 minutes de la fin, Palmeiras s’impose 3-4 ! 🟢🤯



Furieux, John Textor descend sur la pelouse… pour réclamer la démission de l’arbitre ! 😡😅 pic.twitter.com/lHVlg3NFMS — SPORTS ZONE (@SportsZone__) November 2, 2023

