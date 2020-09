OL : après Marseille, Lyon subit à son tour la baisse de la jauge

Après Marseille, Nice et même Bordeaux, c'est cette fois la ville de Lyon qui est concernée. Et qui doit se plier aux nouvelles mesures à prendre en raison de la propagation de l'épidémie du coronavirus. Le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a donc pris une décision qui a une influence directe sur les matches de l'OL. Ainsi, les joueurs de Rudi Garcia ne pourront plus évoluer devant 5.000 spectateurs maximum. La jauge autorisée, comme au stade Vélodrome, est donc limitée à 1.000 spectateurs maximum au Groupama Stadium.

