OL : Aulas accusé d'avoir lâché le club dès 2019 !

Dans son autobiographie parue en début d'année, Jean-Michel Aulas est revenu sur le départ de Juninho de son poste de directeur sportif il y a deux ans. En reprochant au Brésilien d'avoir voulu nommer un proche au poste d'adjoint à des conditions financières "disproportionnées" alors qu'il n'avait aucune compétence pour le poste. Ce proche, c'est Thomas Lacondemine. Un journaliste qui a notamment écrit un livre sur l'idole de Gerland. Dans une interview à Planète Foot, Lacondemine est revenu sur cette attaque de JMA et a répondu par une attaque tout aussi cinglante...

"C’est un sujet très tabou à l’OL"

"A partir de 2019, Jean-Michel Aulas n’était plus vraiment le décideur au quotidien. C’est un sujet très tabou à l’OL. En fait, il y a eu des changements dans sa vie personnelle et, à partir de ce moment-là, on peut le dire, Aulas lâche le club. Juninho avait peur qu’on dise qu’il voulait installer un proche à ses côtés. Or, des personnages comme Aulas et Ponsot veulent tout contrôler. Et si Ponsot s’apercevait que j’étais très proche de Juninho, il aurait eu l’impression de perdre du contrôle." Les règlements de compte se poursuivent entre Rhône et Saône et semblent ne jamais devoir s'arrêter...

