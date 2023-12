OL : Aulas raconte sa réconciliation avec Textor

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

L'image a beaucoup fait parler : le dimanche 10 décembre, Jean-Michel Aulas et John Textor sont apparus côte à côte sur la pelouse du Groupama Stadium, avant d'assister à la rencontre face à Toulouse (3-0) dans la tribune officielle. Une réconciliation qui a porté ses fruits puisque les Gones ont explosé les Violets (3-0) sur un triplé d'Alexandre Lacazette. Comment ce rapprochement a-t-il été possible après des semaines de conflit entre les deux hommes ? Aulas l'a expliqué à Canal+, jurant qu'il ne s'agissait pas d'une mise en scène.

"C'était très émouvant"

"On a décidé de discuter et à partir de ce moment-là, c'est John qui m'a dit "Il faut que tu reviennes au stade". Mais comme je n'avais pas de place, je lui ai demandé comment on faisait et il m'a dit "Tu viens derrière moi, proche de moi et on ira voir les joueurs ensemble". Ils étaient surpris, moi aussi. J'étais un peu gêné, j'étais très ému. J'avais les jambes un peu en coton parce que j'étais pas préparé. C'était très émouvant. Ce n'était pas un acte de communication mais un acte positif de réconciliation, qui permet de retrouver de bonnes bases."

Jean-Michel Aulas sur sa relation avec John Textor 🗣️



🗨️ "On a discuté. John m'a dit de venir au stade (lors de Lyon / Toulouse le 11 décembre). (...) Je crois que c'est un acte de réconciliation" pic.twitter.com/iXAWAQx98Q — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 22, 2023

