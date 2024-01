OL : ça passe contre Bergerac, une recrue a brillé

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Au Parc des Sports de Beaublanc, à Limoges, l'OL affrontait Bergerac, 9e de sa poule N2 (avec deux matches en retard), ce vendredi soir. Avec Adryelson titulaire en défense aux côtés de Lovren, et Fofana lui aussi aligné, sur l'aile droite, Lacazette et les siens ont monopolisé le ballon dès le début de la rencontre mais ils ont rarement été dangereux pendant plus d'une demi-heure.

Fofana buteur pour ses débuts, Caqueret en sauveur

Cherki a eu une occasion mais Kamissoko l'a contré (18e). Le jeu de l'OL, poussif, a ronronné, et le match, sans rythme, a été ennuyeux jusqu'à l'ouverture du score de Fofana (18 ans), servi par Lacazette (1-0, 38e). Alors que l'OL semblait avoir fait le plus dur, Bergerac a égalisé juste avant la pause par Escarpit, formé à Lyon, sur un centre de Faty (1-1, 45e+1).

Au retour des vestiaires, l'OL a encore buté sur la défense de Bergerac. Cherki n'a pas trouvé le cadre (56e), Fofana a été contré par Ducros (58e). Mais Bergerac a évolué à 10 contre 11 dans la dernière demi-heure suite à l'expulsion de Gyeboaho pour une grosse semelle sur Tolisso (66e). Laborde-Turon a flambé sur un tir à bout portant de Lacazette (68e). Lopes a lui aussi été décisif devant Luyambulabiwa (74e) et quelques instants plus tard, Caqueret a inscrit le 2e but olympien. Celui d'une qualification laborieuse pour les Gones de Pierre Sage. Si les débuts de Fofana ont été encourageants, à noter que cela n'a pas été le cas pour l'autre recrue hivernale de l'OL. Adryelson, coupable d'un pied haut sur un adversaire, a en effet été averti d'entrée (4e), avant d'être remplacé à la mi-temps.

🔥 QUELLE REPRISE DE MAXENCE CAQUERET !



Bergerac 1 - 2 OL.https://t.co/f2yx74bA1H pic.twitter.com/M2Wmk8EcCp — RMC Sport (@RMCsport) January 19, 2024

Podcast Men's Up Life