OL : Cherki et un autre taulier déjà victimes des recrues hivernales ?

Ryan Cherki et Corentin Tolisso sont menacés par les recrues hivernales. L'Olympique Lyonnais a été très actif sur ce mercato d’hiver, 50 millions ont été déboursés pour 6 nouveaux profils. Des joueurs, qui pour la plupart ont les capacités de débuter dans le 11 de Pierre Sage. La concurrence est désormais plus rude pour les joueurs déjà présents dans le bastion lyonnais.

Cherki et Tolisso sur la touche ?

Dans l’After Foot, Jay Edward, correspondant à Lyon, décrypte le mercato lyonnais et analyse les nouvelles tendances suite aux nouvelles arrivées: “Avec ces arrivées, on peut imaginer que les minutes de jeu de Tolisso et éventuellement Cherki pourraient être comptées. On a tenté d'exfiltrer Tolisso, ce n'est pas neutre”.

Une tendance qui pourrait se confirmer dès ce soir car les deux hommes sont annoncés remplaçants par L'Equipe lors de l'Olympico OL - OM.

🗣️ Notre correspondant à Lyon @EDWARDJAY73 décrypte le mercato lyonnais et ses conséquences : "Avec ces arrivées, on peut imaginer que les minutes de jeu de Tolisso et éventuellement Cherki pourraient être comptées. On a tenté d'exfiltrer Tolisso, ce n'est pas neutre." #RMCLive pic.twitter.com/bYkOfRY3GT — After Foot RMC (@AfterRMC) February 1, 2024

