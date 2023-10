OL - Clermont : Daniel Riolo s’en prend physiquement à Textor et taille des Lyonnais !

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

L’OL n’y arrive toujours pas. Battus hier par Clermont (1-2) pour la sixième fois en neuf matches en Ligue 1 cette saison, les hommes de Fabio Grosso pointent désormais à la place de lanterne rouge avant de se rendre à Marseille ce dimanche (20h45). Seul John Textor ne semble pas inquiet, lui qui n'a jamais eu aucune crédibilité aux yeux de Daniel Riolo.

« Ça ne vous est jamais arrivé dans votre vie d’avoir un boss dont vous saviez que c’était mort, juste à son allure ? Il y a un décalage, c’est comme s’il y avait une incompatibilité entre le personnage et le milieu dans lequel il doit évoluer, a-t-il analysé sur RMC Sport. Textor, il est là en tribunes avec cet espèce de pantalon et ses mocassins. Vous avez vu ses mocassins ? Je vais vous envoyer l’image. Sans parler de la façon qu’il a de parler, ce n’est pas possible. C'est une erreur de casting. Il n'est pas là où il devrait être, il est perdu. »

La transe de Lopes et Tolisso interpellent Riolo

Au sujet des joueurs de l’OL, Riolo n’est pas plus tendre. « Ils sont malades. il suffit de regarder la tête des mecs dans le couloir ou quand il prennent un but. Anthony Lopes, dès qu'il y a un coup franc il n'est pas confiant. Lovren, il confond le caractère qui consiste à être un cadre de l’équipe avec le fait de s’énerver contre les arbitres ou ses adversaires. Même l’attitude de Tolisso et Lopez sur le 1-2, ils sont en transe comme s’ils avaient tout donné à ce moment-là ! Ce n’est pas normal. »

